Детские пособия: как быстро оформить документы и получить максимальные выплаты
В России есть около 160 разновидностей региональных выплат и 18 федеральных для будущих родителей и родителей с детьми. А в 2020 году вступят в силу новые правила зачисления средств и появятся новые пособия — в том числе изменится и программа маткапитала.
Теперь выплаты можно будет получить и за первенца, использовать деньги на улучшение жилищных условий будет проще — например, для многодетных семей ставка на ипотеку снизится до 6%, а дом разрешат покупать или строить и на садовом участке.
Трудно самостоятельно разобраться, какие выплаты вам положены, как собрать документы на пособие и уложиться в сроки.
Сервис «Детские пособия»собрал всю актуальную информацию — теперь у родителей под рукой всегда есть инструкция, как правильно оформить бумаги и куда с ними идти.
Рассчитайте выплаты
Для этого используйте калькулятор расчета пособий.
Чтобы понять, на какие пособия вы претендуете, просто выберите из списка ваш регион, возраст ребенка и условия, которые могут повлиять на размер выплат.
Если у вас многодетная семья, вы воспитываете ребенка и учитесь очно или в семье есть приемные дети — калькулятор учитывает все возможные жизненные ситуации.
Как только вы введете свои данные, увидите полный список пособий, которые вам положены — федеральные и региональные, ежемесячные и ежегодные.
Сверьте документы с чек-листом
Итак, вы знаете, на какие выплаты можете претендовать — теперь пора действовать!
Для основных федеральных пособий на сайте есть подробный чек-лист документов — воспользуйтесь им, чтобы сэкономить время и не «доносить» недостающие справки.
И обратите внимание на пометки «Важно» — они помогут не «сорвать дедлайн» и успеть оформить документы в том случае, если сроки ограничены. Например, если нужно успеть подать заявку в течение 6 месяцев после выхода из декрета.
Если вы работаете, отнесите пакет документов работодателю, если нет — в МФЦ, в органы соцзащиты или подайте заявку на портале Госуслуг. Точный список документов для региональных выплат может меняться в зависимости от города — условия лучше уточнить в местных органах соцзащиты.
Заранее позаботьтесь о карте
С 1 июля 2020 года изменятся условия начисления детских пособий — все выплаты через Фонд социального страхования обязательно должны поступать на карту платежной системы МИР, на бессрочный счет или вклад с возможностью пополнения или снятия.
Вы можете заранее оформить карту онлайн на странице сервиса «Детские пособия» — это бесплатно и быстро.
Будьте в курсе всех изменений
Сервис будет обновлять информацию — вы сразу узнаете о любых изменениях, связанных с оформлением документов на новые детские пособия и с индексацией уже действующих пособий, которая ожидается в этом году.