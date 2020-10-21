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Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье

Дата публикации: 21 окт 2020
Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье
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Третий квартал 2020 года на рынке недвижимости ознаменовался мощным возвращением спроса и активности, сообщают аналитики СберИндекса и ДомКлик от Сбера в совместном исследовании.

Цены предложения в июле-сентябре выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Драйвером на протяжении всех трёх месяцев выступал первичный рынок, где котировки увеличились на 8,6% г/г. К концу квартала спрос активизировался и во вторичном сегменте.

Стоимость квадратного метра здесь прибавила 3,7% г/г, а доля сделок здесь увеличилась на 5 п.п. за месяц. Эти расчёты основаны на медианной цене предложения квадратного метра по данным ДомКлик от Сбера.

Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье №1

Количество выданных ипотечных кредитов в сентябре побило все рекорды

По оценке аналитиков СберИндекса и ДомКлик от Сбера, количество займов составило 194 тысячи, что на 81% выше прошлогоднего показателя.

Темпы роста выдач оказались почти в два раза выше июля и августа (+45% г/г), когда условия для получения ипотеки были уже весьма благоприятными. Такой результат, полагают аналитики, связан с ограничением сроков льготной программы.

Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье №2

Теперь, когда известно, что ставка в 6,5% сохранится до 1 июля 2021 г., динамика выдач, вероятно, вернётся ближе к летним значениям.

Заметно и влияние пандемии

В топ-10 попали регионы, куда устремился внутренний туристический поток (Калининградская область, Республика Алтай). Дорожает жильё в окрестностях обеих столиц, поскольку за последний год у многих изменился образ жизни и работы. В Московской области цена предложения за квартал увеличилась на 18,6% г/г против прироста +9,3% г/г в Москве, а в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — +13,0% г/г и +7,9% г/г соответственно.

Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье №3

Следить за изменением цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные» ДомКлик. Данные обновляются ежедневно.

Быстрее других цены росли на юге и востоке страны, что связано, полагают аналитики, с эффектом низкой базы, а также действием программы «Дальневосточная ипотека».

Снижение цен аналитики отметили только в трёх региональных центрах: Архангельске (‒2,1%г/г), Великом Новгороде (‒1,9% г/г) и Йошкар-Оле (‒4,1% г/г). При этом в Красногорске, Кызыле, Благовещенске и Чите рост стоимости предложения приближается к 25% г/г.

Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье №4

Была ли для клиентов выгодна программа льготной ипотеки, если стоимость квадратного метра увеличилась?

Средний ипотечный платёж существенно снизился, что свидетельствует о том, что программа была выгодна. То есть снижение ставок оказалось более существенным, чем рост цен.

Напомним, что СберБанк с момента старта программы предложил клиентам сниженную ставку по программе «Господдержка-2020» — от 6,1% при регистрации сделки в электронном виде. Сейчас оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по льготной ставке от 0,1% в рамках партнёрской программы с застройщиками.

Номинальные суммы ежемесячного взноса вернулись на уровень 2018 г. По сравнению с мартом 2020 года, последним месяцем накануне пандемии, снижение составило 8,8% по всем займам в целом и 13,0% для первичного рынка. Соотнесение с сопоставимым периодом 2019 года даёт схожий результат: ‒7,0% г/г по рынку в целом и ‒13,1% г/г по новостройкам.

Действие льготных программ: платежи по ипотеке снижаются даже при росте цен на жилье №5

Аналитики обнаружили только два субъекта РФ, где средний ипотечный платёж вырос: Вологодская область (+2,5% г/г) и Чукотский АО (+0,4% г/г). Во всех остальных случаях ежемесячный взнос упал относительно значений 2019 г.

Следить за актуальной статистикой рынка недвижимости России можно онлайн в проекте «Открытые данные» ДомКлик. Данные обновляются ежедневно.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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