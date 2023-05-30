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Новости
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Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 июня 2023 года

Дата публикации: 30 мая 2023
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 июня 2023 года
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Рассказываем об изменениях, которые могут быть важными для собственников и покупателей недвижимости с 1 июня 2023 года.

Детские пособия будут начислять в единые дни по всей стране

С 1 июня 2023 года меняется график начисления детских пособий. Раньше регионы сами устанавливали сроки выплат, теперь Социальный фонд России будет переводить деньги на банковские карты жителей в единые дни по всей стране.

Единое детское пособие будет выплачиваться 3-го числа каждого месяца. То есть выплата за июнь поступит 3-го июля и так далее. Материнский капитал будут начислять 5-го числа каждого месяца, а пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — 8-го числа каждого месяца.

Если жители получают деньги «Почтой России», то даты выплат будут зависеть от графика работы почтовых отделений.

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Россияне смогут отказаться от сдачи биометрии

С 1 июня 2023 года начнут действовать изменения в Закон об идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.

Напомним, что банки, компании и индивидуальные предприниматели, нотариусы, госорганы обязаны передавать биометрические данные россиян — изображение лица и запись голоса — в Единую биометрическую систему.

Теперь жители страны смогут отказаться от передачи своих биометрических данных, подав заявление в МФЦ за личной подписью. При этом компании, банки и госструктуры не смогут отказать в предоставлении услуг.

Вступают в силу новые требования Центробанка по ипотеке

С 1 июня 2023 года по требованию Центробанка для банков начнёт действовать новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска и новые требования к расчёту показателя долговой нагрузки заёмщиков (ПДН). Повышение коэффициентов риска увеличивает запас капитала банков для покрытия возможных потерь.

Так, надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам на строящееся жилье будут действовать ещё год после того, как дом будет введён в эксплуатацию, или покупатель оформит квартиру в собственность.

При этом надбавки не будут применяться для ипотеки, выданной заёмщикам с долговой нагрузкой не выше 60% на строящееся жильё в рамках льготных программ, и если первоначальный взнос будет не менее 20% с 1 июня 2023 года и не менее 30% — с 1 января 2024 года.

Как пояснили в Центробанке, речи о повышении первого взноса до 20% и 30% не идёт. Но при первом взносе ниже установленного порога кредит будет попадать под более жесткое регулирование.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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