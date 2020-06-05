Чат с менеджером банка может быть временно доступен только в режиме чтения
Из-за высокого спроса на ипотеку и загрузки специалистов банка чат с менеджером в личном кабинете ДомКлик может быть временно доступен только в режиме чтения.
Если вам нужно связаться с менеджером, пожалуйста, попробуйте позже.
Не переживайте: мы продолжаем работать над подготовкой вашей сделки. Как только нагрузка на сотрудников снизится, и менеджер сможет вам оперативно отвечать в чате — он снова станет доступен для общения.
Все условия по кредиту доступны в вашем личном кабинете ДомКлик: одобренная сумма, ставка по кредиту и выбранные услуги. Вы самостоятельно можете добавить в сделку участника — продавца или риелтора.
Если вы уже выбрали недвижимость для покупки, любой из участников сделки сможет загрузить документы для согласования с банком в личном кабинете. Список документов вы сможете найти там же.
Если вы только получили одобрение ипотеки и не знаете, что делать дальше, мы подготовили инструкцию: «Поздравляем, вам одобрили ипотеку! Что дальше?».
Ответы на популярные вопросы по оформлению ипотеки, покупке недвижимости и другим сервисам ДомКлик вы можете найти в Службе поддержки клиентов.
Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.
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