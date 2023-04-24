Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Цены на квартиры в новостройках не вырастут до 2030 года, считают эксперты

Дата публикации: 24 апр 2023
Цены на квартиры в новостройках не вырастут до 2030 года, считают эксперты

Цены на квартиры в новостройках в крупнейших регионах России не поднимутся вплоть до 2030 года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование Института экономики города (ИЭГ).За последние три года — с 2019 по 2022 — цены на жильё в 17 крупных агломерациях страны, включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую, выросли в среднем на 76%, подсчитали в институте. По мнению экспертов, возможности для повышения стоимости были исчерпаны уже во втором полугодии 2022 года, поэтому до 2030 года цены на недвижимость здесь, скорее всего, сохранятся на уровне 2022 года или снизятся.Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин призвал застройщиков снизить цены на жильё, а в Центробанке заявили, что с 30 мая вводят ограничения на «ипотеку от застройщиков» со ставками вплоть до 0,1%. В ЦБ пояснили, что такие ставки достигаются за счёт завышения стоимости квартир на 20–30%.

По данным Домклик, цены на новостройки в России после заявлений Центробанка с августа опустились на 16%. Застройщики перестали включать «доплату» за низкую ставку в стоимость квартиры, отметил директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.

Следите за трендами и ценами на рынке недвижимости вместе с Домклик>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
840
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал