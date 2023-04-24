Цены на квартиры в новостройках не вырастут до 2030 года, считают эксперты
Цены на квартиры в новостройках в крупнейших регионах России не поднимутся вплоть до 2030 года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование Института экономики города (ИЭГ).За последние три года — с 2019 по 2022 — цены на жильё в 17 крупных агломерациях страны, включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую, выросли в среднем на 76%, подсчитали в институте. По мнению экспертов, возможности для повышения стоимости были исчерпаны уже во втором полугодии 2022 года, поэтому до 2030 года цены на недвижимость здесь, скорее всего, сохранятся на уровне 2022 года или снизятся.Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин призвал застройщиков снизить цены на жильё, а в Центробанке заявили, что с 30 мая вводят ограничения на «ипотеку от застройщиков» со ставками вплоть до 0,1%. В ЦБ пояснили, что такие ставки достигаются за счёт завышения стоимости квартир на 20–30%.
По данным Домклик, цены на новостройки в России после заявлений Центробанка с августа опустились на 16%. Застройщики перестали включать «доплату» за низкую ставку в стоимость квартиры, отметил директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.