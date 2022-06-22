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Cбер запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых

Дата публикации: 22 июн 2022
Cбер запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,7% годовых

Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением Президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме.

Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на покупку квартиры на первичном рынке составляет 6,7% годовых — она доступна при использовании сервиса электронной регистрации от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заемщика.

Также банк снизил ставку на строительство жилого дома в рамках программы с господдержкой на 2 процентных пункта — теперь она составляет 6,3% годовых при страховании жизни и здоровья. Строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами.

«Мы начали прием предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после ее анонсирования Президентом страны на ПМЭФ. За эти дни клиенты уже подали почти 3 тысячи заявок на программу с обновленными условиями. А наше предложение снизить ставку еще на 0,3% за счет использования сервиса электронной регистрации позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия».

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Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка

Программа льготной ипотеки с господдержкой очень популярна у клиентов Сбера. По данным Домклик, за январь-май 2022 года по ней выдано 53,6 тыс. кредитов на общую сумму 138,8 млрд рублей.

В пятерку регионов-лидеров по объему выдачи по программе вошли Москва (16,6 млрд рублей), Санкт-Петербург (14,4 млрд), Московская область (9,6 млрд), Свердловская область (8 млрд) и Краснодарский край (5,8 млрд).

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Юля Тихонова
Автор статьи
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