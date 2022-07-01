Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
9K

Cбер расширил условия Дальневосточной ипотеки

Дата публикации: 01 июл 2022
Cбер расширил условия Дальневосточной ипотеки

В соответствии с поручением Правительства РФ Сбер расширил действие льготной программы Дальневосточная ипотека. Теперь оформить льготную ипотеку по минимальной ставке могут также проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) врачи и педагоги, независимо от их возраста и семейного положения.

Ранее программа распространялась только на семьи в которых оба супруга не достигли 36 летнего возраста, либо на родителя до 36 лет, воспитывающего ребенка до 19 лет, а также на участников программы «Дальневосточный гектар».

По программе можно приобрести квартиру в новостройке, либо объект на вторичном рынке в сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского АО. Процентная ставка составляет от 1,7% (на новостройки и готовое жильё) либо от 1,5% годовых (строительство дома). Срок кредита до 20 лет.

Приобретаемая недвижимость должна находиться на территории ДФО. Работникам государственных образовательных организаций и сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения необходимо иметь общий стаж в должности не менее 5 лет.

Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Расширение льготной программы «Дальневосточной ипотеки» позволит еще большему числу людей ею воспользоваться. По данным Домклик, за первое полугодие 2022 года в рамках «Дальневосточной ипотеки» было выдано кредитов на сумму 37,5 млрд рублей — это в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Теперь программа стала доступной для тысяч медицинских и педагогических работников на Дальнем Востоке. У людей появилась уникальная возможность решить жилищный вопрос практически без переплаты по кредиту — по исключительно низкой ставке в 1,5% или 1,7% годовых».

По данным аналитиков Домклик, по итогам шести месяцев 2022 года, наиболее популярна программа в Якутии (сумма выдач 10 млрд рублей), Приморском крае (9 млрд рублей), Благовещенске (4,5 млрд рублей), Хабаровске (4 млрд рублей) и Республике Бурятия (2,3 млрд рублей).

Выдачи ипотечных кредитов по обновленным условиям начнутся после вступления в силу постановления Правительства РФ.

Рассчитать ипотеку ↓

Ставки
#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
776
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
614
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал