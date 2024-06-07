ЦБ ожидает роста ипотечного рынка до 12% в этом году
В Банке России ожидают роста ипотечного рынка на 7% - 12% в текущем году — несмотря на отмену программы «Господдержка» с 1 июля. Об этом во время пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она [ипотека — прим. ред.] будет продолжать расти, но не темпами 30 плюс процентов, а более сбалансированными темпами. По той оценке, которая у нас была на апрель, это 7-12 процентов в этом году. Это достаточно высокие темпы роста. Но эти темпы роста не будут создавать таких [ценовых] перекосов, которые будут негативным образом влиять на людей.
Корректировка условий льготных ипотчных программ может привести к временному сокращению спроса на жилье. Однако, по оценкам самого ЦБ, это не окажет существенного негативного влияния на застройщиков — ведь большинство проектов имеют значительный запас прочности.
Ранее аналитики Домклик рассказали о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости и изучили востребованность льготных ипотечных программ. Лидерство тогда сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%.
«Семейная ипотека» по-прежнему занимает второе место по доле выдач — 23,3%. Кроме того, аналитики Домклик отмечают, что в ближайшем будущем популярность «Семейной ипотеки» будет расти всё больше.
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