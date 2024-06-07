Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

ЦБ ожидает роста ипотечного рынка до 12% в этом году

Дата публикации: 07 июн 2024
ЦБ ожидает роста ипотечного рынка до 12% в этом году

В Банке России ожидают роста ипотечного рынка на 7% - 12% в текущем году — несмотря на отмену программы «Господдержка» с 1 июля. Об этом во время пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она [ипотека — прим. ред.] будет продолжать расти, но не темпами 30 плюс процентов, а более сбалансированными темпами. По той оценке, которая у нас была на апрель, это 7-12 процентов в этом году. Это достаточно высокие темпы роста. Но эти темпы роста не будут создавать таких [ценовых] перекосов, которые будут негативным образом влиять на людей.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Корректировка условий льготных ипотчных программ может привести к временному сокращению спроса на жилье. Однако, по оценкам самого ЦБ, это не окажет существенного негативного влияния на застройщиков — ведь большинство проектов имеют значительный запас прочности.

Ранее аналитики Домклик рассказали о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости и изучили востребованность льготных ипотечных программ. Лидерство тогда сохранилось за «Господдержкой»: доля выдач — 24,3%.

«Семейная ипотека» по-прежнему занимает второе место по доле выдач — 23,3%. Кроме того, аналитики Домклик отмечают, что в ближайшем будущем популярность «Семейной ипотеки» будет расти всё больше.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
895
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал