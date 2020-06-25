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Бонусами СПАСИБО можно оплатить сервисы ДомКлик
Дата публикации: 25 июн 2020
Содержание
Теперь бонусами СПАСИБО можно оплачивать и сервисы ДомКлик.
Кто может это сделать
Все участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут воспользоваться этим предложением.
Еще не зарегистрированы в ней? Узнайте, как стать участником.
Какие услуги можно оплатить бонусами
Списать накопленные бонусы можно на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:
- услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте Домклик — сделайте свое объявление заметнее, получайте больше звонков, продавайте быстрее;
- сервис «Анализ цены» — определите рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой, чтобы заключить максимально выгодную сделку.
В каком размере можно списать бонусы
Вы можете списать до 99% от стоимости услуг бонусами СПАСИБО.
Как воспользоваться сервисом
Всё просто. При оплате услуг картой, участвующей в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», вы увидите количество накопленных бонусов и сможете выбрать сколько именно бонусов списать.
Это не всё!
За каждую покупку на сайте вам также будут начисляться бонусы СПАСИБО в размере 1%.
Юля Тихонова
Автор статьи
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