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Новости
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Бонусами СПАСИБО можно оплатить сервисы ДомКлик

Дата публикации: 25 июн 2020
Бонусами СПАСИБО можно оплатить сервисы ДомКлик
Содержание

Теперь бонусами СПАСИБО можно оплачивать и сервисы ДомКлик.

Кто может это сделать

Все участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» могут воспользоваться этим предложением.

Еще не зарегистрированы в ней? Узнайте, как стать участником.

Какие услуги можно оплатить бонусами

Списать накопленные бонусы можно на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:

  • услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте Домклик — сделайте свое объявление заметнее, получайте больше звонков, продавайте быстрее;
  • сервис «Анализ цены» — определите рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой, чтобы заключить максимально выгодную сделку.

В каком размере можно списать бонусы

Вы можете списать до 99% от стоимости услуг бонусами СПАСИБО.

Как воспользоваться сервисом

Всё просто. При оплате услуг картой, участвующей в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», вы увидите количество накопленных бонусов и сможете выбрать сколько именно бонусов списать.

Это не всё!

За каждую покупку на сайте вам также будут начисляться бонусы СПАСИБО в размере 1%.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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