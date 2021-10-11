Безопасно ли проводить электронную регистрацию сделки с Домклик
Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс внесения сведений о праве на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью.
С помощью электронной регистрации оформить право собственности можно без посещения Росреестра или МФЦ. Весь процесс происходит в банке — за один визит.
«Электронная регистрация» на Домклик— совместный сервис СберБанка и Росреестра. В комплексе с другими онлайн-сервисами Домклик позволяет покупателю и продавцу недвижимости решить все вопросы по сделке за один визит в банк, включая регистрацию права собственности. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.
На сегодняшний день более 80% сделок с недвижимостью в СберБанке проходят с использованием сервиса электронной регистрации. Средний срок электронной регистрации в России составляет 2 дня, что в 2 раза быстрее по сравнению со сроками обычной регистрации.
Как защитить недвижимость от мошеннических действий
В 2019 году ужесточили порядок регистрации сделок в элктронном виде: мошенники ухитрялись оформлять электронные подписи на настоящих собственников, а затем спокойно продавали жилье.
Теперь оформить сделку через интернет можно, только если владелец предварительно письменно сообщил в Росреестр, что разрешает электронные сделки (можно разрешить это как для одного объекта недвижимости, так и для всех сразу).
Есть ряд исключений: документы в электронном виде примут в любом случае, если их направляет банк, органы власти, нотариус, работающий с Росреестром, если усиленную электронную подпись выдала Федеральная кадастровая палата.
Если заявление подается через Домклик, то дополнительного заявления от клиентов на разрешение сделки не потребуется — СберБанк гарантирует законность сделки.
Как подписываются электронные сделки
В сделках с недвижимостью используется наиболее защищенная разновидность усиленной подписи— усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для ее создания используются криптографические средства, надежность которых подтверждается ФСБ РФ.
Если вы проводите сделку по покупке или продаже недвижимости с ДомКлик от Сбера, изготовление электронной подписи происходит через сервис «Электронная регистрация» в полном соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
Банк работает только с Удостоверяющими центрами (УЦ), аккредитованными уполномоченными органами и подтвердившими свою надежность на протяжении многих лет.
Теперь выпуск электронной подписи и подписание документов для электронной регистрации происходит максимально комфортно и безопасно — в вашем смартфоне. Чтобы оформить сделку в электронном виде, необходимо установить приложение Домклик на личное устройство. Это законодательное ограничение и важное условие безопасности сделки.
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