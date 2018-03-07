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Банки готовы снизить ставки по ипотеке до 7%
Дата публикации: 07 мар 2018
Банки готовы выполнить задачу президента России по снижению ипотечных ставок. В ближайшие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей.
Когда банки готовы снизить ставки по ипотеке до 7%?
Герман Греф прокомментировал позицию Сбербанка по этому вопросу.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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