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Арендному жилью в Подмосковье предсказали удорожание после запуска метро

Дата публикации: 18 июн 2019
Арендному жилью в Подмосковье предсказали удорожание после запуска метро

Аналитики прогнозируют повышение цен на аренду жилья в Подмосковье после введения в эксплуатацию новых станций метро. Сейчас бюджетную квартиру предлагают снять в среднем за 16 тысяч рублей в месяц.

После запуска в Подмосковье метро и Московских центральных диаметров цены на объекты недвижимости увеличатся на 10-15%, говорят эксперты. Сейчас они на 30% отстают от столичных расценок, а после повышения разница сократится вдвое, за исключением нескольких районов.

В течение нескольких лет в Подмосковье активно идет строительство новых объектов первичного жилья, в связи с чем увеличивается и объем предложений для аренды. За последний год оно выросло на 12%, больше всего квартир предлагают к аренде в Люберцах, Балашихе и Химках.

Московские центральные диаметры – это наземные маршруты, по которым запустят электропоезда для удобства жителей и гостей столицы. С их помощью можно будет быстро добраться до мегаполиса или в обратном направлении.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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