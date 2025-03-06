Аренда квартир в России в феврале подешевела
Ставки аренды жилья в прошлом месяце снизились в большинстве крупнейших российских городов. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Эксперты изучили предложения в 70 крупных городах, причем падение цен затронуло разные типы квартир — однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.
На сколько снизились арендные ставки
Больше всего в России подешевели однушки, в среднем на 1,8%, до 26,4 тыс. руб. в месяц. Согласно данным, ставки аренды опустились в 62 городах, в семи они увеличились, в одном не изменились. Отдельно в Москве однокомнатное жилье упало в цене на 1,8%, до 56,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 38,3 тыс. руб.
Стоимость двушек в феврале снизилась в 52 городах, в 17, наоборот, выросла, еще в одном осталась на прежнем уровне. В столице снижение составило 0,9% (68,4 тыс. руб.), в Подмосковье — 1,1% (46,1 тыс. руб.). А вот в Санкт-Петербурге арендные ставки повысились на 0,5%, до 50,5 тыс. руб. В среднем по стране двухкомнатные квартиры подешевели на 0,8%, до 33 тыс. руб.
Что касается трехкомнатной недвижимости, она упала в цене меньше всего — на 0,4%, до 41,5 тыс. руб. При этом снять трешку в феврале стало дешевле в 44 городах, в 26, наоборот, оказалось дороже. Если говорить отдельно о Москве и Санкт-Петербурге, стоимость аренды уменьшилась на 0,4% и 2,8% соответственно (до 84,7 тыс. руб. и 63,1 тыс. руб.).
Почему аренда подешевела
Как рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, во втором полугодии 2024-го ставки сильно выросли, и теперь происходит откат. К тому же на рынке аренды пока низкий сезон, при этом число предложений постепенно увеличивается.
По его прогнозам, в марте и апреле не слишком активное снижение цен продолжится, но они не опустятся до значений первого полугодия 2024-го.
В недавнем исследовании Домклик назвал регионы, где больше всего за год подешевели однушки на вторичном рынке. В лидерах оказались Пермский край и Свердловская область. Также падение цен отмечено в Красноярском крае и Челябинской области.
Домклик назвал медианную стоимость аренды жилья в Москве в январе
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