Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
495

Аренда квартир в России в феврале подешевела

Дата публикации: 06 мар 2025
Аренда квартир в России в феврале подешевела

Ставки аренды жилья в прошлом месяце снизились в большинстве крупнейших российских городов. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Эксперты изучили предложения в 70 крупных городах, причем падение цен затронуло разные типы квартир — однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.

На сколько снизились арендные ставки

Больше всего в России подешевели однушки, в среднем на 1,8%, до 26,4 тыс. руб. в месяц. Согласно данным, ставки аренды опустились в 62 городах, в семи они увеличились, в одном не изменились. Отдельно в Москве однокомнатное жилье упало в цене на 1,8%, до 56,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 38,3 тыс. руб.

Стоимость двушек в феврале снизилась в 52 городах, в 17, наоборот, выросла, еще в одном осталась на прежнем уровне. В столице снижение составило 0,9% (68,4 тыс. руб.), в Подмосковье — 1,1% (46,1 тыс. руб.). А вот в Санкт-Петербурге арендные ставки повысились на 0,5%, до 50,5 тыс. руб. В среднем по стране двухкомнатные квартиры подешевели на 0,8%, до 33 тыс. руб.

Что касается трехкомнатной недвижимости, она упала в цене меньше всего — на 0,4%, до 41,5 тыс. руб. При этом снять трешку в феврале стало дешевле в 44 городах, в 26, наоборот, оказалось дороже. Если говорить отдельно о Москве и Санкт-Петербурге, стоимость аренды уменьшилась на 0,4% и 2,8% соответственно (до 84,7 тыс. руб. и 63,1 тыс. руб.).

Почему аренда подешевела

Как рассказал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, во втором полугодии 2024-го ставки сильно выросли, и теперь происходит откат. К тому же на рынке аренды пока низкий сезон, при этом число предложений постепенно увеличивается.

По его прогнозам, в марте и апреле не слишком активное снижение цен продолжится, но они не опустятся до значений первого полугодия 2024-го.

В недавнем исследовании Домклик назвал регионы, где больше всего за год подешевели однушки на вторичном рынке. В лидерах оказались Пермский край и Свердловская область. Также падение цен отмечено в Красноярском крае и Челябинской области.

Материалы по теме:

Домклик назвал медианную стоимость аренды жилья в Москве в январе

Аренда недвижимости
Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Какая стоимость аренды для вас комфортна?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Рекомендуем

Эксперты рассказали, может ли арендодатель приходить в квартиру без предупреждения
09 фев 2025
14K
Что делать, если нечем платить за аренду квартиры
05 фев 2025
12K
Стоимость краткосрочной аренды жилья в межсезонье снизилась на 37%
14 фев 2025
333
За год средняя стоимость аренды по РФ выросла на 17%, а объем предложения – на 57%: исследование Домклик
18 дек 2024
1K

Актуальное

Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ
сегодня 13:43
435
Сбер запустит «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва
сегодня 12:08
801
Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке частного дома
сегодня 10:00
208K
Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире
вчера 10:00
444
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал