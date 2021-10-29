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Адвокатам и нотариусам больше не надо подтверждать занятость при оформлении ипотеки в Сбере
Дата публикации: 29 окт 2021
Теперь адвокаты и нотариусы могут оформить ипотеку Сбера без дополнительных документов, подтверждающих занятость.
Ранее для подтверждения занятости адвокатам нужно было представить подлинник удостоверения адвоката, а нотариусам подлинник приказа территориального органа Минюста России о назначении на должность нотариуса.
Также не нужен подлинник или нотариально удостоверенная копия лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию.
При оформлении ипотеки Сбера адвокаты и нотариусы предоставляют только декларацию о доходах — 3-НДФЛ.
Этот документ можно скачать в личном кабинете ФНС и приложить в формате pdf в личный кабинет Домклик при подаче заявки.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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