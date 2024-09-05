5 сентября отмечается День благотворительности: помогай вместе с нами
Международный день благотворительности, который отмечается сегодня, служит напоминанием о важности добрых дел и поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Он призывает задуматься о том, как маленькое добро может стать началом больших изменений.
Мы в Домклик также стремимся делать добрые дела. Миссия компании — помогать в решении любых вопросов, связанных с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. Поэтому Домклик решил сосредоточить свои благотворительные инициативы на тех, кому для успешной адаптации в социуме и в своем доме нужна особая поддержка, на воспитанниках интернатов и детских домов.
Последний год Домклик сотрудничает с проектом ОНФ «Регион заботы», а также с детским домом «Маяк» в Арзамасе, который недавно открыл свои двери для посещений и помощи. Команда волонтеров Домклик регулярно ездит в интернат и участвует в решении бытовых вопросов.
Добровольцы помогают с генеральной уборкой: моют окна, разбирают вещи, перетаскивают тяжелую мебель. Также они проводят время с ребятами, устраивают творческие мастер-классы, а главное — дарят тепло общения и получают его в ответ.
Также Домклик присоединился к программе корпоративного волонтерства фонда «Все получится!». В рамках программы сотрудники поддерживают выпускников детских домов при первых шагах к самостоятельной жизни — проводят консультации по самым разнообразным темам, которые связаны с недвижимостью: от оплаты коммунальных счетов, ремонта на балконе и кулинарных советов до первых шагов в карьере.
С момента создания Домклик мы ведем активную благотворительную деятельность. Мы убеждены, что каждый заслуживает безопасного и уютного дома независимо от обстоятельств и верим, что благодаря системной помощи и поддержке сможем сделать этот мир чуть лучше.
Кроме того, в августе этого года Домклик участвовал в открытии первой в Нижегородской области «Семейной гостиной». Проект направлен на восстановление и укрепление связей воспитанников учреждения с их семьей. В рамках него в интернате отремонтировали и оборудовали три помещения: общий зал для активного досуга, отдельная кухня со всей необходимой бытовой техникой, посудой и столовыми принадлежностями, индивидуальная комната для личных встреч и совместного отдыха.
Если вы хотите помочь нуждающимся сегодня или в любой день, cделать это можно со Сбером. Выберите, кому хотите помочь, и сделайте пожертвование на СберВместе всего за пару минут. В сервисе зарегистрировано 276 проверенных банком фондов.