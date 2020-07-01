Жизнь после самоизоляции: как у россиян изменилось отношение к жилью
Из-за пандемии коронавируса россияне были вынуждены самоизолироваться на два, а то и больше месяцев. Мы провели долгое время в своих квартирах и домах без возможности вести привычную жизнь: ходить на работу, гулять, заниматься спортом в залах и на улице, посещать кинотеатры и кафе. Как следствие, изменилось отношение к жилью.
Дом — центр личной вселенной
Во время самоизоляции люди перестали выходить из дома, чтобы поехать на работу, заняться спортом или развлечься. Если раньше квартира была местом, где завтракали, ужинали и спали, то теперь она превратилась в многофункциональное пространство.
Многие россияне перешли на удаленку, оказались в вынужденном отпуске или вовсе потеряли работу. ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что 16% респондентов начали трудиться из дома, а 54% не работали во время самоизоляции.
Необходимость постоянно находиться в квартире в окружении домочадцев и невозможность уединиться или выйти на прогулкустали причиной новых требований к жилью.
Изменение требований к обустройству квартиры
По результатам исследования КБ Стрелка важными при выборе и обустройстве жилья стали следующие пункты.
Многофункциональность помещений
В условиях самоизоляции одна и та же комната могла служить спальней, спортзалом, рабочим кабинетом и местом для отдыха. Поэтому в обстановке стала важна возможность подстроить ее под разные потребности жильцов.
Подробности в статье «Зонирование пространства: правила и приемы»
Наличие рабочих мест
При переходе на удаленную работу важно оборудованное и изолированное рабочее место. По данным опроса ВЦИОМА, 15% респондентов испытали сложности с сосредоточением на задачах, 7% было трудно разделять дом и работу, а еще 7% пожаловались на плохой интернет и маломощные компьютеры.
Сложно сосредоточиться, если от сидения на кухонном стуле или диване уже болит спина, почта загружается несколько минут, а домочадцы рядом смотрят телевизор, занимаются спортом или домашними делами. Поэтому рабочие зоны стали организовывать на балконах, в тупиках, кладовках или отводить под них уголки в жилых комнатах.
Подробности в статье «Как организовать рабочее место дома»
Разделение на отдельные комнаты
Потребность в уединении проявилась в самоизоляции. Особенно тяжело пришлось семьям с детьми: младшие члены семьи стали постепенно захватывать все помещения в доме. Чаще стали проявляться разногласия, возникать конфликты.
Из-за необходимости побыть наедине с самим собой и не мешать остальным наметилась тенденция к разделению комнат. Кухня-гостиная теперь не кажется удобным решением, если в квартире живет несколько человек. Тех, у кого нет возможности изолироваться в спальне, выручают балконы и лоджии.
Подробности в статье «Какую квартиру выбрать: варианты планировок»
Наличие балконов и лоджий
Лоджии и балконы выручали горожан, пока нельзя было гулять. Кроме того, некоторые за их счет расширили полезную площадь квартиры: организовали кабинет, спортзал или игровую комнату для детей.
Подробности в статье «Обустраиваем уютное пространство на балконе во время самоизоляции»
Вид из окон
Выйти из дома во время самоизоляции удавалось редко, а о полноценной прогулке речь и вовсе не шла. Поэтому горожане стали больше ценить красивый вид из окон — на опрятные дома, зеленые улицы и парки.
Развитое соседское сообщество
Многие в эти два месяца нуждались в помощи — например, пожилые люди или семьи с маленькими детьми. При этом соседи в многоквартирных домах общаются редко: исследование OMI и «Платформы» показало, что всего у 11% опрошенных есть доступ в чат дома или подъезда.
Возможно, в будущем развитое сообщество станет критерием при выборе квартиры. Покупатели будут обращать внимание на наличие общих мест для отдыха и организацию общения жильцов.
Найти сообщество жильцов своего или интересующего дома можно в разделе «Мой дом»(значок в левом верхнем углу). Сервис позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ.
Рост спроса на загородную недвижимость
Самоизоляция и сообщения о том, что границы в этом году откроют только к концу лета, подняли спрос на недвижимость за городом. Большинство россиян стало гораздо чаще интересоваться долгосрочной арендой таунхаусов, коттеджей, домов и дач.
Количество просмотров объявлений о продаже и аренде загородной недвижимости на сайте DomClick.ru в мае 2020 года увеличилось в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В период самоизоляции горожане стремились выбраться в сельскую местность, чтобы чаще гулять, лучше отдыхать и снизить шансы заразиться коронавирусом. Тем более, что переход на удаленную работу дал простор для выбора места жительства.
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Покупка недвижимости онлайн
Чтобы не останавливать куплю-продажу недвижимости на время карантина, застройщики, риэлторы и сайты с объявлениями запустили новые опции: видео с объектов и онлайн-показы. Также появилась возможностьоформить ипотеку онлайн — без лишних визитов в госучреждения и банк.
Ремонт на удаленке
Дизайнеры интерьера и ремонтные компании тоже перешли на удаленную работу. В онлайн перевели все услуги, которые можно было оказать без выезда на объект и личного контакта: составление планов расстановки мебели и чертежей, создание визуализаций, расчет смет на работы и стоимости черновых и чистовых материалов.
«Когда началась самоизоляция, мы стали рассчитывать сметы онлайн по плану БТИ или дизайн-проекту. Позже, когда появилась возможность работать на объектах, мы ввели практику «бесконтактного ремонта»: клиент через курьера передавал ключи прорабу. Мы удаленно подписывали договор и акты, отчитывались с помощью фото и видео, обеспечили удобный безналичный расчет.
Мы решили и дальше развивать такой подход. Во-первых, он поможет в случае второй волны, а во-вторых, автоматизирует и упростит процесс ремонта для заказчика» — Артем Лодвиг, генеральный директор компании «Мастера ремонта».
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