В каких районах Казани самая дешевая аренда квартир
Рассказываем, в каких районах столицы Татарстана аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти на севере Казани в Авиастроительномрайоне, где цена аренды стартует от 17 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры логично сосредоточены в историческом центре города — Вахитовскомрайоне с ценником в 27,1 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 22,6 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Советскомрайоне.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек вновь становится промышленный Авиастроительный район с ценником в 19,8 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры также расположены в Вахитовском районе истоят 39,2 тыс. рублей, а средние по стоимости в 28,1 тыс. рублей — в Советском районе.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Казани обойдется в лидере бюджетного сегмента — Авиастроительном районе — 26,9 тыс. рублей. А лидером по дороговизне также остается Вахитовский район с ценником в 60 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Казани составляет 34 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Авиастроительномрайоне, можно сэкономить больше 6 тысяч рублей.