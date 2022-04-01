В каких районах Екатеринбурга дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах столицы Урала аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры Екатеринбурга можно найти в Ленинскомрайоне, где цена аренды стартует от 16 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры сосредоточены в Октябрьскомрайоне с ценником в 27,9 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 19,7 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Железнодорожном и Кировскомрайонах.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек вновь становится Ленинский район с ценником в 19,2 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в Верх-Исетском районе истоят 25,8 тыс. рублей, а средние по стоимости в 21,5 тыс. рублей — в Академическом и Кировском районах.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге обойдется в Орджоникидзевском районе — 20,5 тыс. рублей. А лидером по дороговизне становится Октябрьский район с ценником в 50,8 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 32,9 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Орджоникидзевскомрайоне, можно сэкономить больше 12 тысяч рублей.