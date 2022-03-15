Топ-5 новостроек Москвы: выбор пользователей Домклик
Выбрали самые популярные среди пользователей Домклик новостройки Москвы — квартиры в этих домах можно купить прямо сейчас.
Жилой комплекс бизнес-класса в Раменках
Благополучный и обустроенный Запад Москвы известен хорошей экологией, развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью — недвижимость здесь пользуется спросом всегда. ЖК «West Garden» расположен в Раменках. Четверть района занимают парки и лесные массивы, Воробьевы горы, Ботанический сад МГУ, рукой подать до набережной Москвы-реки, 20 минут от центра города на машине, рядом метро Минская.
Жилой комплекс включит в себя 19 домов высотой от 12 до 14 этажей с подземным паркингом. Уникальность проекта в огромной территории вокруг домов.
Жилые здания в окружении 7га парка с рекой Раменка и собственной набережной — здесь будут организованы беговые и прогулочные маршруты, места для отдыха и спорта, детские площадки.
Срок ввода в эксплуатацию первой очереди строительства — 2022 год. Цены на квартиры стартуют от 17,7 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК ИНТЕКО по телефону в карточке жилого комплекса.
Изящный дом в Останкино
Телецентр, Ботанический сад, ВДНХ — как много творческих порывов, романтичных мыслей и концентрации стремлений в этом районе. Если привычный вид новостроек столицы наскучил, можно рассмотреть ЖК Дом «Достижений». Современный и торжественный дом строится на улице Академика Королева, рядом станции метро Бутырская и Фонвизинская. Район богат парками на любой вкус — вокруг 651га для прогулок, спорта, досуга с семьёй, есть куда выбраться в выходные или после работы.
В доме будут собственный фитнес-клуб и подземный паркинг, а вокруг — зона отдыха с парком, прудом, спортивными и детскими площадками.
Предусмотрена центральная вентиляция с очисткой воздуха и фильтрация воды до питьевого уровня. Банальный, но плюс — жильцам не придется переживать об отключении горячей воды, здесь она будет круглый год.
Срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 13,1 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика Sminex по телефону в карточке жилого комплекса.
Жилой комплекс в форме волны на берегу реки
Шелепиха в Пресненском районе за последние годы стала на слуху у всех. Строительство современных домов здесь идёт полным ходом, рядом Москва-Сити, до центра 15-20 минут на машине, вокруг набережные и парки для прогулок и спорта — объяснимо, что в этом районе с удовольствием покупает квартиры молодёжь. Шелепиха развивается такими быстрыми темпами, что мы едва успеваем следить за новым жилыми комплексами — а интересного много. Например, новый ЖК «Береговой-2».
ЖК «Береговой-2» отличает футуристичный дизайн и современная концепция. По задумке авторов проекта, философия квартала — свободная жизнь. Для этого на территории жилого комлпекса планируется открыть общественные пространства, кафе, рестораны, коворкинги и бассейн.
На открытых крышах зданий будут проходить мероприятия, а от причала рядом с домом можно будет уехать на речном трамвайчике. Еще здесь будут школа, детский сад и парковка, разумеется. Но мы немного замечтались о кинопоказах на крыше и речных прогулках при виде этого жилого комплекса. Смотрите сами.
Срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 39,6 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК Главстрой по телефону в карточке жилого комплекса.
Небоскрёбы на Дмитровской
Север Москвы, метро Дмитровская — обжитой Савёловский район с удобной транспортной доступностью, 15-20 минут езды до центра города и Москва-Сити, множество станций метро и маршрутов общественного транспорта. Отсюда легко уехать и за город — в северной части Московской области большой выбор спортивных комплексов, загородных отелей, горнолыжных парков.
В пешей доступности от ЖК «Symphony 34» один из центров культурной и общественной жизни города, Дизайн-завод «Флакон» и «Хлебозавод №9» — здесь кафе, концептуальные магазины, открытые пространства для отдыха, часто проводятся мероприятия. Погулять можно также в Тимирязевском и Савёловском парках.
ЖК «Symphony 34» — это четыре небоскреба высотой 36-54 этажа. Кирпично-монолитные башни возводятся по проекту известного московского архитектурного бюро Kleinewelt Architekten. Высотный комплекс включит в себя более тысячи видовых квартир — на выбор предлагается более 40 планировок. Проект предусматривает и пентхаусы, но создатели обещают отличный вид на столицу из любой башни, высота панорамных окон — 2,6 метра.
Срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Сейчас цены на квартиры стартуют от 12,3 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика MR GROUP по телефону в карточке жилого комплекса.
Экологичный жилой комплекс рядом с Серебрянным Бором
Северо-Запад Москвы, Хорошево-Мневники — экологичный район и место притяжения для любителей прогулок, спорта и активного досуга в любое время года. ЖК «Серебряный парк» в 10 минутах ходьбы от одной из главных природных зон Москвы — Серебрянного Бора. Но за красотой и вдохновением даже ходить не придется, сам жилой комплекс представляет собой квартал с уникальной архитектурой — пространство напоминает современный творческий кластер.
Комплекс стал лауреатом международной премии «European Property Awards 2019-2020» в номинации «Apartment» и победителем премии Urban Awards 2018 как самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Москвы.
Вдохновением для проекта стал концентрый зал Гамбурга, прототип жилого комплекса — Эльбская филармония. Здания планировали так, чтобы максимальное количество окон оказалось на солнечной стороне, что очень актуально для российского климата.
Квартиры готовы уже сейчас, цены стартуют от 23,9 млн рублей. Подробную информацию можно уточнить у застройщика ГК Инград по телефону в карточке жилого комплекса.