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Недвижимость
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Топ-5 недорогих новостроек в Москве

Дата публикации: 09 сен 2021
Топ-5 недорогих новостроек в Москве
Содержание

Цены на недвижимость в Москве по-прежнему высокие, средняя стоимость однушки в столичной новостройке составляет 10,8 млн рублей. 

Мы собрали 5 недорогих новостроек, где можно купить квартиру до 8 млн рублей — у каждой есть свои плюсы. Тем более время для этого благоприятное — ставки по ипотеке начинаются от 0,1% годовых. 

Быстро добраться до центра города

ЖК «Волжский парк»

От 5,5 млн рублей за студию площадью 19,5 кв. м. 

Москва, район Текстильщики.

15 минут ходьбы до станции метро «Текстильщики».

ЖК строится между ТТК (6 минут езды) и МКАД (15 минут езды).

Концепция ЖК предполагает организацию широких благоустроенных дворов, которые образованы внутри корпусов. Это приватная территория, где не будет машин, зато будет много места для отдыха и занятий спортом.

Рядом с «Волжским парком» находятся живописные зелёные зоны: Кузьминский парк, пруд Садки, Волжский бульвар, «Музей-усадьба «Кусково».

ЖК «Просторная 7»

От 7,9 млн рублей за студию площадью 20 кв. м. 

Москва, Просторная улица, 7к2.

15 минут ходьбы до станции метро «Преображенская площадь».

ЖК строится рядом с парком «Сокольники» и набережной реки Яуза.

В него входят два монолитных корпуса высотой 31-32 этажа, детский сад и подземный паркинг с прямым доступом на лифте. Корпуса имеют просторные подъезды с высокими потолками и витражными окнами. Входы расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов.

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Жить в центре инноваций

ЖК Stellar City

От 7 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 39,9 кв. м. 

Москва, Сколковское шоссе, 1к1.

Микро-город возводится на орбите Москвы в инновационном центре «Сколково» в Можайском районе и представляет собой слияние загородного и городского стилей жизни.

Квартал построен на идее бережного отношения к среде и функциональном использовании ресурсов планеты. В его систему входят семь корпусов переменной этажности от 12 до 17 этажей, детский сад и школа.

Ритм города в окружении парков

ЖК «Ясеневая 14»

От 7,9 млн рублей за студию площадью 20 кв. м. 

Москва, Ясеневая улица, 12к1.

15 минут ходьбы до станции метро «Домодедовская», 5 км до МКАД.

Строится в окружении 3 парков: музей-заповедник «Царицыно», Бирюлевский лесопарк и парк «Шмелёвский ручей». 

Ключевая концепция проекта — гармоничное сочетание всех возможностей городской инфраструктуры и непосредственной близости нескольких природных объектов в пешей доступности. 

Сбалансированная жизнь рядом с природой

ЖК «Скандинавия»

От 5,6 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 19 кв. м. 

Москва, поселение Сосенское.

Расстояние до МКАД: 6,5 км.

Ближайшие станции метро: Тёплный стан и Коммунарка (15 минут езды), в перспективе откроется новая станция метро — «Новомосковская».

Возводится в экологически благоприятной части Москвы, на границе Бутовского лесопарка.

В основу идеи квартала, строящегося в Новой Москве, заложен по-скандинавски сбалансированный стиль жизни: удаленность от шума дорог и транспортная доступность, зеленое окружение и близость к столице, лаконичность архитектурных решений и разнообразие инфраструктурных объектов. 

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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