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Недвижимость
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Рынок новостроек в 2021 году в Москве: прогнозы эксперта

Дата публикации: 02 мар 2021
Рынок новостроек в 2021 году в Москве: прогнозы эксперта

ДомКлик и Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» обсудили цены, объемы предложения и прогнозы на первичном рынке жилья Москвы.

Патнерский материал

Сниженные ставки по ипотеке стали основным драйвером продаж на первичном рынке жилья в прошлом году. В 2015 году ипотека под 6,5% в нашей стране казалась чем-то нереальным. Затем подобная цифра стала доступна для выборочных групп покупателей, например, для многодетных семей. И интереса к ней со стороны граждан, которые не попадали под условия, было много.

Ипотека в 6,5% подогрела интерес к самому продукту «ипотека». Сервисы ДомКлик как раз помогают быстро и удобно рассчитать и подать заявку по льготной программе, оформить электронную регистрацию документов.

Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья»

— Что было с объемом предложения на первичном рынке в 2020 году?

Объем предложения на первичном жилом рынке за год снизился — по сравнению с концом 2019 года на 19%, до 32 тысяч лотов. Но это только квартиры и апартаменты в экспозиции. Снижение в количестве корпусов составило 6% — до 754 корпусов в текущей реализации. То есть, по факту, застройщики просто сдерживали предложение, выводя лоты в своих проектах в продажу частями. В этом году объем предложения снизится еще, но это не будет означать уменьшения активности реализации проектов.

Этому, отчасти, свидетельствует выход большого количества новых жилых комплексов на рынок в 2020 году. Всего по итогам 12 месяцев в Москве началась реализация 72 новых жилых комплексов, рассчитанных в общей сложности на 41 тысячу лотов. Для сравнения за весь 2019 год на рынок новостроек вышло 66 проектов, но меньших по объему — 24 тысячи лотов.

Разумеется, не все проекты в 2021 году быстро перейдут с начальной стадии реализации на этап активного строительства. Но с учетом особенностей проектного финансирования, вряд ли банки позволят участкам долго простаивать.    

— Какой эффект оказала программа льготной ипотеки?

Строительный сегмент, в особенности строительство жилья у нас в стране традиционно считается одним из важнейших секторов экономики. И поэтому данной сфере в кризисные периоды, зачастую, оказывается оперативная поддержка.

Так произошло и в 2020 году — программа льготной ипотеки позволила не только поддержать активность покупателей, но вообще ставить рекорды по количеству заключенных ДДУ от месяца к месяцу, начиная с августа. Помимо этого, спрос в значительной мере подстегнуло долговременное снижение курса рубля по отношению к иностранной валюте.

В связи с этим, повышенные продажи позволили застройщикам ускорить реализацию своих проектов, а также выводить новые проекты, чтобы максимально охватить текущую волну спроса.      

— Упадет ли спрос во второй половине 2021 года после завершения программы льготной ипотеки?

Ажиотаж, действительно, спадет. Но квартиры, по-прежнему, останутся одними из немногих активов для вложений.

— Какие прогнозы? Как будут вести себя застройщики?

Загрузка строительных компаний в Москве в 2021 году останется на высоком уровне. Пока нельзя говорить, что в ближайшей перспективе будет снижение строительной активности.

Помимо таких ключевых факторов, как льготная ипотека и скачки курса рубля, можно еще добавить произошедшее снижение ставок по банковским депозитам и планируемый ввод налога на денежные средства на сумму свыше определенного уровня. Это тоже косвенно стимулирует спрос на рынке новостроек.

При наличии спроса, в следующем году в Москве продолжится активное развитие жилых проектов, а значит и строительная активность не должна спадать.

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