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Недвижимость
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Рекорды 2020 года: почему 80 миллионов пользователей выбирают сервисы ДомКлик

Дата публикации: 24 дек 2020
Рекорды 2020 года: почему 80 миллионов пользователей выбирают сервисы ДомКлик

ДомКлик развивается, чтобы клиенты быстрее находили подходящее жилье, а ваши объявления — быстрее находили своих покупателей.

Мы подвели итоги 2020 года и собрали главные преимущества сервиса, которые оценили миллионы наших пользователей. 

🔥 Покупателей больше каждый месяц

В 2020 году более 80 млн пользователей посетили сайт ДомКлик. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году.

ДомКлик входит в топ-3 сайтов для поиска недвижимости в России.

Число звонков от покупателей через ДомКлик увеличилось в 5 раз и превысило 7 млн — через телефонию ДомКлик и прямые звонки на номера в объявлениях. 

Дальше — больше: мы круглый год рекламируем наш безопасный поиск жилья в интернете и на ТВ и наращиваем аудиторию каждый месяц.

🔥 Гибкие объявления с эффективным продвижением

Мы запустили новый тариф «ТОП» для продвижения объявлений, который привлечет в 8 раз больше звонков от покупателей.

При этом вы всегда можете начать с размещения бесплатного объявления: из топ-3 сайтов для поиска жилья только мы сохранили такую опцию и предлагаем агентствам недвижимости самые выгодные условия.

🔥 Онлайн-показы для экономии времени

В этом году мы добавили новые бесплатные опции. Теперь в объявление на ДомКлик можно загрузить видеотур и панорамные фотографии 360°. Покупатели смотрят квартиры безопасно, а вы экономите время и получаете только целевые звонки.

🔥 Ипотека и другие полезные сервисы для сделки

Покупатели знают: жильё в ипотеку надо искать на ДомКлик.

Потому что у нас множество выгодных ипотечных программ и акций. С этого года скидка 0,3% на ставку по ипотеке не только на квартиры, но и на дома в объявлениях на ДомКлик. 

В 2020 году банк уже выдал рекордное количество ипотечных кредитов — с начала года более 877 тысяч кредитов на сумму 1,98 трлн рублей.

Если нужна помощь с расчетами, документами или регистрацией, ДомКлик предлагает услуги для безопасного проведения сделки.

Размещайте объявления на ДомКлик уже сейчас, чтобы продавать быстро и выгодно в новом году! 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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