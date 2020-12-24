Рекорды 2020 года: почему 80 миллионов пользователей выбирают сервисы ДомКлик
ДомКлик развивается, чтобы клиенты быстрее находили подходящее жилье, а ваши объявления — быстрее находили своих покупателей.
Мы подвели итоги 2020 года и собрали главные преимущества сервиса, которые оценили миллионы наших пользователей.
🔥 Покупателей больше каждый месяц
В 2020 году более 80 млн пользователей посетили сайт ДомКлик. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году.
ДомКлик входит в топ-3 сайтов для поиска недвижимости в России.
Число звонков от покупателей через ДомКлик увеличилось в 5 раз и превысило 7 млн — через телефонию ДомКлик и прямые звонки на номера в объявлениях.
Дальше — больше: мы круглый год рекламируем наш безопасный поиск жилья в интернете и на ТВ и наращиваем аудиторию каждый месяц.
🔥 Гибкие объявления с эффективным продвижением
Мы запустили новый тариф «ТОП» для продвижения объявлений, который привлечет в 8 раз больше звонков от покупателей.
При этом вы всегда можете начать с размещения бесплатного объявления: из топ-3 сайтов для поиска жилья только мы сохранили такую опцию и предлагаем агентствам недвижимости самые выгодные условия.
🔥 Онлайн-показы для экономии времени
В этом году мы добавили новые бесплатные опции. Теперь в объявление на ДомКлик можно загрузить видеотур и панорамные фотографии 360°. Покупатели смотрят квартиры безопасно, а вы экономите время и получаете только целевые звонки.
🔥 Ипотека и другие полезные сервисы для сделки
Покупатели знают: жильё в ипотеку надо искать на ДомКлик.
Потому что у нас множество выгодных ипотечных программ и акций. С этого года скидка 0,3% на ставку по ипотеке не только на квартиры, но и на дома в объявлениях на ДомКлик.
В 2020 году банк уже выдал рекордное количество ипотечных кредитов — с начала года более 877 тысяч кредитов на сумму 1,98 трлн рублей.
Если нужна помощь с расчетами, документами или регистрацией, ДомКлик предлагает услуги для безопасного проведения сделки.
Размещайте объявления на ДомКлик уже сейчас, чтобы продавать быстро и выгодно в новом году!