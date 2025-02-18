Рассылка скидок для ваших покупателей
Теперь у продавцов есть возможность направить персональную скидку потенциальному покупателю.
Что такое «Рассылка скидок»
Рассылка персональных скидок потенциальным покупателям позволяет привлечь заинтересованную аудиторию, которая ранее не выходила на контакт. Специальное предложение получает только потенциальный покупатель, что не влияет на историю цены в объявлении, но ускоряет продажу. Доступно на всех уровнях подписок: Максимум, Оптимум, Стандарт.
Для отправки сообщения клиенту есть необходимое условие: клиент добавил объявление в избранное и дал согласие на получение сообщений.
Для получения максимального эффекта рекомендуем отправлять предложения со скидкой 2-5% в пятницу и начале рабочей недели. Согласно нашей статистике, это поможет повысить конверсию привлечения новой аудитории на 6-12%: от 6 до 12 человек из 100, которым была направлена скидка, выходят на контакт.
Рассылка скидок: преимущества использования
Рассылка скидок позволяет агентствам недвижимости эффективнее привлекать потенциальных клиентов, которые хотят снять или купить квартиру на вторичном рынке.
Преимущества рассылки скидок:
- Привлечение «теплых» клиентов, которые уже добавили объявление избранное, но не звонят
- Удобная работа с ценой в объявлении — не нужно публично снижать цену, скидку увидят только получатели рассылки
- Быстрый выход на сделку — сообщения получают все пользователи, которые добавили объявление в избранное
Как предложить покупателю скидку и отправить рассылку
- Откройте нужное объявление в веб-версии Домклик и нажмите «Предложить скидку»
- Если в объявлении не включен чат, система сама предложит его включить — это быстро — интерфейс подскажет вам, как это сделать
- Укажите размер скидки, которую готовы сделать по объявлению
- Нажмите «Отправить предложение». Готово — ваши предложения получат все люди, которые добавили это объявление в избранное!
Что увидит покупатель после получения сообщения о скидке
Покупатель получит такое сообщение в чат с предложением скидки:
Скидка X руб. на недвижимость 💚
Продавец предлагает вам скидку на объект из вашего Избранного. Нажмите «Сохранить скидку», чтобы забронировать её за собой. Лучше поторопиться, пока хороший вариант не купили.
Адрес: {адрес} Цена со скидкой: {цена} Объявление: {ссылка}
Пример такого сообщения — ниже на картинке.
В случае интереса покупателя, вы получите от него ответ и сможете начать общение.
Как и по каким объявлениям можно сделать рассылку скидок
- Укажите вашу актуальную почту в профиле https://domclick.ru/profile
- Каждое утро четверга вы будете получать письма о том, сколько человек добавили ваши объявления в избранное
- Чтобы отправить скидку, перейдите из письма по нужному объявлению по кнопке «Предложить скидку», либо просто откройте нужное объявление. Вы можете сделать это в любой день
Сколько человек получат рассылку
Откройте объявление — вы увидите, сколько человек добавили его в избранное, все они получат рассылку.
Когда лучше делать рассылку скидок
Мы показываем количество человек, которые добавили ваше объявление в избранное и получат рассылку. Вы можете ориентироваться на эту цифру и сделать рассылку в любой момент.
Как часто можно отправлять скидки
Отправлять скидку одним и тем же людям можно не чаще, чем раз в 2 недели — мы сделали это, чтобы клиенты не получали сообщения слишком часто. Если новый пользователь добавит объявление в избранное, ему можно отправить скидку сразу.
Какую скидку можно указать
Вы можете установить любую скидку, которую считаете нужной или согласовали с собственником жилья, но не менее 0,5% от цены в объявлении.
Как отправить скидку из личного кабинета, не заходя в каждое объявление
Пока такой возможности нет, но она скоро появится.
- Что такое «Рассылка скидок»
- Рассылка скидок: преимущества использования
- Как предложить покупателю скидку и отправить рассылку
- Что увидит покупатель после получения сообщения о скидке
- Как и по каким объявлениям можно сделать рассылку скидок
- Сколько человек получат рассылку
- Когда лучше делать рассылку скидок
- Как часто можно отправлять скидки
- Какую скидку можно указать
- Как отправить скидку из личного кабинета, не заходя в каждое объявление