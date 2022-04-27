Подборка самых популярных новостроек Екатеринбурга
Изучили рынок новостроек Екатеринбурга и сделали подборку популярных жилых комплексов. Квартиры в этих ЖК можно купить уже сегодня.
Жилой комплекс в центре Уралмаша
ЖК «Северное сияние» — это жилой квартал в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Транспортная доступность — 4 минуты пешком до метро Уралмаш, 14 минут — до станции Машиностроителей и 15 минут — до станции Проспект Космонавтов. Проектом предусмотрены просторный парадный вестибюль, подземный паркинг и закрытая охраняемая территория. Вдоль окон есть аллея старинных лип для прогулок.
В проекте ЖК есть квартиры с нестандартными планировками, например, с террасами во дворе или со вторым светом. В одном из зданий комплекса будет организован соседский центр. Планируемый срок ввода в эксплуатацию шестой очереди строительства — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 4,7 млн рублей.
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Новостройки рядом с Преображенским парком
ЖК «Близкий» является частью Академического района — крупнейшего градостроительного проекта, который реализуется на юго-западе Екатеринбурга. К 300-летию города Академический станет восьмым административным районом уральской столицы. Архитектура квартала «Близкий» привлекает внимание подчеркнуто правильной геометрической формой. Комплекс включает в себя блоки эконом и комфорт-класса высотой от 5 до 25 этажей.
Из интересного — широкая линейка планировок, наличие двухуровневых квартир с отдельным входом, благоустроенный двор с игровыми комплексами премиум-класса. В каждой квартире предусмотрены ниши для мебели и бытовой техники. Также на территории ЖК организованы зоны наземной парковки и подземные паркинги с доступом на лифте. Планируемый срок ввода в эксплуатацию шестой очереди строительства — 1 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 3,3 млн рублей.
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Район комфорт-класса с голландской архитектурой
ЖК «Шишимская горка» — это современный жилой квартал в центре Уктуса (южный район Екатеринбурга). Комплекс находится вблизи крупных автомобильных развязок — Объездной дороги и Кольцовского тракта. До станции метро Ботаническая на машине можно доехать за 5 минут.
ЖК будет включать в себя дома переменной этажности, что позволит сделать двор светлым и избавиться от эффекта давящих стен. Проектом предусмотрены различные типы планировок, пентхаусы с панорамными окнами и террасами, подземный паркинг. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 8,7 млн рублей.
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Квартиры с видом на сосновый лес
ЖК «Хрустальные ключи» расположен в микрорайоне Компрессорный в непосредственной близости от Сибирского тракта. Локация комплекса позволяет быстро добраться в любую точку города — до центра на машине можно доехать за 20 минут. Сами дома находятся в окружении лесопарковой зоны.
Отличительные черты комплекса — дизайнерский ремонт в холлах первых этажей, прозрачные входные группы и удобные пандусы. Вдоль новых домов расположены большие плоскостные наземные парковки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 2,1 млн рублей.
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Жилой комплекс с незабываемым адресом
ЖК «Солнечный-3» находится на пересечении улиц Счастливая и Любви в юго-западной части Екатеринбурга. Это уже третья очередь строительства, которая реализуется в рамках данного проекта. Она будет включать в себя 11 разновысотных секций — от 9 до 16 этажей. Рядом с домами будет устроена небольшая роща с ландшафтным озелененением.
Проектом предусмотрен закрытый двор с гамаками и оригинальной уютной беседкой, панорамное остекление лоджий и дверей выхода на лоджии, Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию третьей очереди строительства — 1 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 4,4 млн рублей.
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