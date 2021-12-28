Плюсы и минусы квартир в монолитных домах
Монолитные дома — популярный тренд на рынке недвижимости. У этой технологии строительства есть и плюсы, и минусы. Разбираемся в особенностях и типах монолитных домов, рассказываем, чем они отличаются от кирпичных и панельных, и делимся советами по выбору квартир в монолитном доме.
Что такое монолитные дома
Монолитный дом — это цельное железобетонное сооружение. Его стены и перекрытия не собраны из отдельных элементов, а отлиты из бетонной массы. В этом главное отличие монолитных зданий от панельных, кирпичных и блочных. Бесшовность конструкции определяет особенности, преимущества и недостатки таких домов. Монолитные постройки — долговечные, сейсмоустойчивые, с отличной гидроизоляцией и слабой защитой от шума. По этой технологии строят многоквартирные и частные жилые дома, а также объекты особого назначения.
Отличия типов домов
Монолитные дома — альтернатива панельным и кирпичным зданиям. У них есть общие черты и существенные различия.
Монолитный и кирпичный
Дома из кирпича — надёжные, прочные и экологичные. Кирпичные стены «дышат», но при этом хорошо удерживают тепло. Технология возведения здания из отдельных элементов позволяет воплотить любой архитектурный замысел.
Но процесс строительства кирпичного дома — долгий и трудоёмкий. Возведение одного этажа занимает не меньше месяца. Ручные операции невозможно автоматизировать. Это сказывается на себестоимости квадратного метра жилплощади — она в среднем на 20% выше, чем в монолитных и панельных домах.
По техническим характеристикам монолитные здания почти не уступают кирпичным. Они также прочны и долго служат. За счёт бесшовности монолитные конструкции слабо проводят тепло. Бетонные стены легче кирпичных, из-за этого нагрузка на фундамент меньше. Как и строительство из кирпича, монолитная технология даёт простор фантазии архитектора — можно использовать конструкции сложной геометрии (арки, эркеры и т.д.).
Эти технологии отличаются скоростью возведения и трудозатратами. Монолитное здание строят в два раза быстрее. Заливка бетона — автоматизированный процесс, который экономит время и ресурсы. Поэтому квартиры в монолитных домах в среднем дешевле, чем в кирпичных.
Монолитный и панельный
Панельные дома, как и монолитные, строят из бетона. Разница в том, что это не цельнолитая, а сборная конструкция. Слабое место такого дома — стыки между панелями. Они снижают прочность здания, ухудшают шумоизоляцию, через межпанельные швы уходит тепло. Монолитные дома прочнее, теплее и тише.
Панельные здания проигрывают и в эстетике. Дизайн ограничен типоразмерами элементов. Прямоугольная коробка — единственно возможное архитектурное решение. При монолитном строительстве ограничений в дизайне нет.
Преимущество панельного дома перед монолитным — скорость возведения. Здание из панелей можно построить за полгода. Экономия на временных и трудовых ресурсах снижает стоимость квартир.
Технология строительства
После разработки и согласования проекта дома с заказчиком, готовят стройплощадку, доставляют материалы и технику.
Этапы
Монолитный дом строят в несколько этапов: сначала закладывают фундамент, затем монтируют каркас, устанавливают опалубку, заливают и уплотняют бетон.
Устройство фундамента
Тип фундамента — плитный, свайный или ленточный — выбирают в зависимости от этажности здания, особенностей грунта, бюджета заказчика и других условий.
- Ленточный фундамент — это бетонный пояс по контуру несущих конструкций. Он бывает двух типов: сборный (из отдельных блоков) и монолитный. Второй дороже, но надёжнее. Монолитный ленточный фундамент для прочности армируют металлическим каркасом
- Плитный фундамент — монолитная бетонная плита с каркасом из металлической арматуры. Это разумный выбор при строительстве на влажных, нестабильных или пучинистых грунтах, на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. На плитном фундаменте строят дома башенного типа. Дополнительный плюс такого основания в том, что его используют как черновой пол
- Свайный фундамент используют в строительстве многоэтажных зданий. Он подходит для всех типов грунта
Монтаж металлического каркаса
Армирующий каркас повышает прочность бетонной конструкции, принимает на себя нагрузку. Его монтируют из трёх типов арматуры:
- Рабочая (основная) — прутья с резьбой, диаметром 10–18 мм. Чем больше этажей, тем толще должна быть арматура. Резьба нужна, чтобы металлический каркас крепче сцеплялся с бетоном
- Распределительная — стержни с гладким профилем, диаметром 6–8 мм. Служат для равномерного распределения нагрузки между прутьями рабочей арматуры
- Монтажная — вспомогательная арматура, используется для сборки каркаса
Армирование — самая трудоёмкая часть работ по строительству монолитного дома.
Техники монтажа опалубки
Опалубка — конструкция, которая придаёт форму бетонным элементам сооружения. Её изготавливают из вспененного полистирола, ламинированной влагостойкой фанеры, досок, металла. Опалубка бывает щитовой и тоннельной. Первая состоит из отдельных пластин, скреплённых между собой с помощью замкового механизма. Вторая представляет собой готовую конструкцию заданной формы.
В зависимости от техники монтажа существует два типа опалубки — съёмная и несъёмная.
- Съёмная опалубка — это временная конструкция многократного использования. После того как бетон затвердеет, опалубку разбирают и перемещают на очередную позицию (например, на следующий этаж)
- Несъёмная опалубка становится частью стены. Чаще её применяют в малоэтажном строительстве — для крупномасштабных проектов такой способ неэкономичен. Несъёмную опалубку обычно изготавливают из пенополистирольных плит. Она придаёт форму бетону и служит утеплителем
Заливка бетона
Бетонную смесь готовят на стройплощадке. Соединяют цемент, песок и щебень (или другой наполнитель), добавляют воду, перемешивают в бетоносмесителе. Бетон заливают в подготовленную опалубку с помощью бетононасоса. Чтобы удалить пузырьки воздуха, смесь уплотняют вибрационной машиной.
Заливают бетон поэтапно: после застывания одного элемента конструкции переходят к следующему.
Виды монолитных домов
Цельный монолит — не единственно возможный вариант конструкции. В строительстве также получила распространение монолитно-каркасная технология. Суть её в том, что из монолитного бетона изготавливают только опорные колонны и горизонтальные перекрытия. Получается прочный бесшовный каркас. Затем возводят наружные и внутренние стены из кирпича, газобетонных блоков и других материалов.
Технология почти та же, что и при строительстве цельных монолитных домов. После обустройства фундамента монтируют металлический каркас колонн. Он должен быть особо прочным, ведь опорные конструкции примут на себя вес здания. Поэтому используют больше арматуры, чем при монтаже каркаса стен цельного монолита.
Армирующие стержни колонн прочно соединяют с арматурой, которая образует каркас перекрытия. Дальше действуют по стандартной технологии: монтируют опалубку и заливают в неё бетон.
Монолитно-каркасные дома различаются в зависимости от материала стен и перегородок. Особенно популярное сочетание — монолитный бетон и кирпич. В нём объединяются достоинства цельно-монолитных и кирпичных зданий:
- Скорость возведения
- Свобода планировки (несущую функцию выполняет бетонный каркас, поэтому в конструкцию стен и перегородок можно вносить любые изменения)
- Независимость строительных работ от сезона (кирпич укладывают в любое время года)
Плюсы и минусы монолитных домов
К достоинствам технологии относятся:
- Долговечность конструкции. Срок службы монолитного дома достигает 100-150 лет
- Прочность и сейсмоустойчивость. Здание способно выдержать 8-балльные толчки
- Быстрота возведения (в сравнении с домами из кирпича)
- Равномерность усадки за счёт бесшовной конструкции. Благодаря этому в бетоне не образуются трещины. Процент усадки небольшой, сразу после возведения здания можно начинать отделку
- Относительно малый вес. Бетонное здание легче кирпичного. Это помогает экономить на устройстве фундамента
- Свобода выбора архитектурных решений. Фасады зданий могут иметь сложную конфигурацию
- Минимум черновой отделки. Заливка бетона в опалубку даёт ровные гладкие стены
- Защита от влаги. Поскольку в конструкции отсутствуют стыки, сквозь стены не просочится вода
- Высокая пожаробезопасность
Минусы монолитного дома:
- Невозможность круглогодичного строительства. При низкой температуре нельзя заливать бетон в опалубку. Проблему иногда решают путем подогрева смеси, но это повышает себестоимость постройки
- Сложность технологии. Сборку опалубки и другие операции можно доверить только квалифицированным строителям
- Высокая стоимость квартир (по сравнению с панельными домами)
- Необходимость дополнительной звукоизоляции
Шумоизоляция в монолитном доме
Хотя слышимость в монолитном доме не такая, как в панельном, без шумоизоляции не обойтись. Особенно она актуальна для многоквартирных зданий. Звуковые волны легко распространяются по монолитной стене. Если где-то штробят и сверлят, от шума страдают жильцы верхних, нижних и боковых квартир.
Бороться с этим помогает шумоизоляция стен, пола и потолка. Современные звукоизолирующие системы бывают каркасными и бескаркасными. Первые проще монтировать, зато вторые более эффективны.
На что обращать внимание при выборе квартиры
При покупке квартиры в новостройке учитывайте не только общие критерии, но и специфику монолитных домов:
- Технология строительства. Если позволяют финансы, лучше купить квартиру в монолитно-кирпичном доме. Он теплее и тише, чем цельно-монолитный
- Наличие звукоизоляции. Хорошо, если строители предусмотрели защиту от шума — тогда не придется самостоятельно монтировать звукоизоляционные системы
- Вентилируемый фасад. Он отводит влагу, защищает от погодных факторов и продлевает срок службы здания. Благодаря вентфасаду повышается энергоэффективность дома
- Свободная планировка. Иногда в монолитном доме на этапе сдачи отсутствуют межкомнатные перегородки в квартирах. Вариант идеален для тех, кого не устраивают стандартные планировки
Заключение
- Монолитные дома строят из бетона и металлического армирующего каркаса
- Главное преимущество технологии — бесшовность. В монолитных домах нет стыков, поэтому они тёплые, прочные, устойчивые и долговечные
- Основной минус таких зданий — низкая шумоизоляция
- По эксплуатационным характеристикам монолитные дома близки к кирпичным и значительно превосходят панельные
- Популярная разновидность монолитных домов — монолитно-кирпичные. Они отличаются высоким уровнем тепло- и шумоизоляции. Квартиры в таких домах стоят дороже, чем в цельно-монолитных, из-за трудоёмкой технологии строительства