Открыто, звоните! Получайте больше звонков от клиентов на ДомКлик
Раньше все звонки по объявлениям проходили через телефонию ДомКлик. С одной стороны, связь была бесплатной и безопасной — номер телефона во время звонка был скрыт от посторонних пользователей. Это защищало личные номера клиентов от попадания в спам-базы и нежелательных звонков.
Но, с другой стороны, телефония внутри сайта вызывала у пользователей ряд неудобств. Входящий вызов на телефон поступал не с личного номера клиента, а с единого номера ДомКлик.
Если риелтор не успевал принять звонок клиента с сайта, то не мог оперативно перезвонить по конкретному вызову и терял клиента.
Также если во время разговора риелтор и клиент не обменялись контактами, это вызывало сложности в дальнейшем общении, встречах и переговорах о сделке.
Мы хотим, чтобы наши партнеры получали больше звонков от клиентов
Для эффективной и удобной работы партнеров мы добавили в карточку объявления на ДомКлик номер телефона агента, разместившего объявление, и возможность звонить напрямую.
Теперь в объявлениях риелторов на ДомКлик во всех регионах России будет 2 кнопки:
- «Показать телефон» — происходит показ прямого номера (без регистрации и смс, номер абонента определяется)
- «Позвонить бесплатно» — звонок идет с единого номера ДомКлик (с предварительной регистрацией на сайте, номер абонента скрыт)
Это удобно и нашим клиентам, и профессиональным участникам рынка недвижимости
Риелторы теперь смогут видеть входящий номер клиента и перезвонить, если не успели ответить.
При этом, если клиент захочет, чтобы его номер был скрыт во время звонка, он может бесплатно совершить звонок через сайт.
Размещайте свои объявления на ДомКлик и получайте ещё больше звонков от клиентов.