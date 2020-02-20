Отделка от застройщика: как оценить качество
В новую квартиру хочется въехать как можно скорее, и жилье с готовой отделкой как раз позволяет сделать это. Но как определить качество отделочных работ? Разбираемся вместе с партнером ДомКлик — Группой компаний «КВС».
Партнерский материал
Преимущества квартир с готовой отделкой
Популярность квартир с отделкой с каждым годом растет, и это легко объяснимо. Российский рынок недвижимости постепенно движется в направлении европейского, где большинство жилья представлено в формате «въезжай и живи» — не только с отделкой, но и с мебелью.
Жилье с отделкой часто предпочитают также те, кто покупает квартиру в ипотеку. Ведь в данном случае после сдачи дома не нужно искать деньги на ремонт или брать дополнительные кредиты. К тому же, если во всем доме ремонт уже сделан, новоселам не придется слушать звуки дрели у соседей еще год, дышать пылью, а дом не будут наводнять посторонние — сотрудники ремонтных бригад.
Если раньше квартиры без отделки в масс-маркете многие брали потому что планировали после делать перепланировку, то сейчас такие ситуации случаются все реже. На рынке представлен широкий ассортимент планировочных решений, так что можно изначально выбрать подходящий вариант.
Что включает чистовая отделка
В квартире с чистовой отделкой выполнены все основные ремонтные работы. Новоселу остается только расставить мебель. В ГК «КВС», например, жилье с отделкой выглядит так:
Стены комнат и кухни оклеены обоями, на полу — ламинат
Стены и пол в санузлах и ванной полностью облицованы керамической плиткой
Потолок выровнен, в комнатах — окрашен, в санузлах — навесной
В санузлах установлен весь комплекс сантехники: ванна, унитаз, раковина, смесители, в ванной — полотенцесушитель
Установлены межкомнатные двери
Установлены все розетки, выключатели, радиаторы, счетчики электроэнергии, воды, тепла. Разводка электричества продумана в соответствии с функциональными зонами
Отделка в «КВС» выполняется в нейтральных светлых тонах. В такой интерьер легко можно вписать любую мебель и декоративные элементы. Несколько интересных акцентов, и квартира наполнится индивидуальной атмосферой. Без сложных и долгих ремонтных работ.
Стоит при этом помнить, что все аргументы в пользу чистовой отделки будут работать только в том случае, если ремонт от застройщика выполнен качественно. Переделка уже выполненных работ зачастую отнимает больше времени и средств, чем ремонт с нуля.
Как узнать качество материалов
Чтобы не получить «кота в мешке», можно заранее, еще на этапе строительства, узнать, какие материалы использует компания для отделки и как организован процесс работ.
Подбор финишных материалов можно осуществлять либо сидя в офисе за компьютером, либо посещая производства, общаясь напрямую с изготовителями продукции. Второй вариант, безусловно, надежнее и лучше.
В «КВС» отмечают, что анализируют рынок материалов постоянно, ведь продукция и технологии совершенствуются. Например, не менее раза в год проходят мастер-классы по нанесению шпаклевок, краски для потолков, где собираются 5-7 лидирующих поставщиков. Материалы изучаются для последующего применения на объектах.
Есть ли гарантии на отделку
Обязательно стоит узнать, дает ли компания гарантию на отделочные работы в квартире. Во-первых, недочеты ремонта, если они будут обнаружены уже после приемки, не потребуют от жильцов дополнительных вложений. Во-вторых, в таком случае компании попросту не выгодно экономить на материалах и самих работах, ведь исправление замечаний обернется для нее дополнительными затратами.
«КВС» дает гарантию на отделку 5 лет. Мы абсолютно уверены в материалах и проделанных работах. Отделкой занимаются только проверенные бригады, с некоторыми из них мы работаем уже больше 10 лет. Мы применяем высокоточные приборы, такие как лазерные уровни, черновые работы по штукатурке и устройству стяжки выполняются механизированным способом. Это уменьшает сроки работ и сводит к минимуму возможные ошибки и недочеты.
Алексей Щемелев, руководитель управления отделочных работ ГК «КВС»
Определяем качество выполненных работ
Во время приемки квартиры с отделкой дольщик может в основном только оценить эстетическую составляющую и визуально осмотреть возможные механические повреждения— царапины на полу, дверях, сколы на сантехнике, трещины на окнах, дефекты на обоях, потолке. Например, согласно СНиПам, обои должны быть поклеены так, чтобы стык не был заметен с расстояния минимум 3 метра. В ином случае дольщик может потребовать исправления замечания.
Кроме того, при помощи уровня при осмотре можно убедиться, ровные ли стены, пол, потолок. Стоит также изучить работоспособность систем и механизмов — включить свет, воду, проверить розетки, посмотреть, легко ли открываются двери, работают ли замки на окнах и дверях, звонок у входа. Качество большинства остальных работ выявляется уже в процессе эксплуатации, поэтому лучше при покупке быть уверенным в застройщике, внимательно посмотреть отзывы о уже заселенных домах.
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