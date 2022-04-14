Новостройки Тюмени: подборка популярных ЖК по версии пользователей Домклик
Сделали подборку популярных и интересных новостроек Тюмени. Квартиры в этих жилых комплексах можно купить уже сегодня.
Уютный жилой комплекс с нестандартными планировками
ЖК «Ожогино» находится в 15 минутах езды от центра города. Отличительная черта комплекса — малоэтажные дома, которые создают ощущение баланса и легкости. Также проектом предусмотрены нестандартные планировки квартир — с каминными зонами, личными террасами, французскими балконами и удобным холодным подпольем.
Во дворах домов организованы детские площадки с тематическими зонами — для подвижных или творческих игр. В ЖК можно выбрать квартиру площадью от 53,4 до 140,1 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 6,3 млн рублей.
Новостройки комфорт-класса в центре города
ЖК «Новин» расположен в деловом центре города — на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской. Рядом есть школы, детские сады, университеты, городская поликлиника. Комплекс включает в себя 6 домов переменной этажности от 5 до 17 этажей. Это позволяет сделать двор светлым и уютным.
Придомовая территория ЖК включает в себя небольшой парк с шезлонгами и скамейками, игровые комплексы для детей с веревочными лестницами, горками и качелями, активную зону для спорта с тренажерами и площадками для бадминтона и волейбола. Во дворе высажено около 20 видов растений.
Проектом предусмотрены квартиры площадью от 47 до 162 кв. метров и высотой потолков от 2,7 до 3 м. Есть планировки с нестандартными решениями — с постирочными, вторым санузлом, французским балконом или с терассой. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей.
Жилой комплекс, окруженный живописной зеленой зоной
ЖК «Чемпионский» находится в 7 минутах езды от города. Объект состоит из 4 разноуровневых секций в 5, 16, 8 и 14 этажей. В проект включен подземный паркинг и открытая стоянка на 209 машиномест. Отличительная черта жилого комплекса — наличие открытых зонированных террас на крыше для уютных посиделок.
Из других преимуществ — закрытый благоустроенный двор с системой видеонаблюдения, дизайнерское оформление пространства в холле и в вестибюле, отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок. Придомовая территория будет иметь трехуровневое освещение — подсветка дорожек, фонари, бра у подъездов. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 3,6 млн рублей.
Доступные квартиры в районе Дом Обороны
ЖК «Озерный парк» расположен в 10 минутах езды от центра, в районе Дом Обороны — в одном из старейших микрорайонов в западной части города. В шаговой доступности от дома находится Затюменский экопарк. От жилого комплекса также за 10 минут можно доехать до набережной, спорткомплекса и горнолыжного комплекса. В рамках проекта будет построено 13 жилых домов с многоуровневыми паркингами и гостевыми стоянками.
Отличительные особенности ЖК — просторные подъезды с витражным остеклением и двумя входами, большие окна. Все квартиры сдаются с отделкой. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 2,5 млн рублей.
Жилой комплекс в Восточном районе
ЖК «Видный» представляет собой микрорайон, состоящий из 22 домов разной этажности. Проектом предусмотрены 17-этажные башни и 10-этажные кирпичные дома. Расположение удобное, от ЖК можно быстро добраться до центра города по Объездной дороге или по улице Монтажников. Для жителей района спроектирована пешеходная аллея и парковая зона без автомобилей.
Из полезного — теплые лоджии в квартирах, коворкинг, зона для мероприятий, детская игровая комната. Ближайший ввод дома в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 5,4 млн рублей.
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