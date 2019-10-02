Коллаборации с банками и застройщиками, новосёлмобили и другие тренды
Партнерский материал
Тренды и особенности рынка недвижимости, развитие партнерской сети, сделки с привлечением ипотеки и без — в новом материале, подготовленном совместно с платиновым партнером ДомКлик компанией «Новосёл», которая на этой неделе отмечает 20-летний юбилей.
Что изменилось за 20 лет работы
За это время наша сетевая концепция — «Агентство вашего района» — расширилась до 37 офисов в Екатеринбурге и Свердловской области. К ним присоединились департаменты по новостройкам, коммерческой, загородной и курортной недвижимости. Благодаря развитию направления новостроек у нас появились новые коллаборации с застройщиками и банками. Сегодня мы не конкуренты друг другу, как некоторые думают, а, наоборот, полноправные партнеры.
Евгений Новосёлов, генеральный директор компании «Новосёл»
Конечно, мы строим планы на будущее. Они реализуются в новом проекте «Новосёл|Россия»: будем предлагать агентствам недвижимости стать частью группы компаний. Партнер «Новосёла» не только получит известный бренд, но и собственные системы, разработанные для успешного ведения бизнеса.
«Новосёл» немыслим без технологий и инструментов, разработанных собственными силами
Это отлаженная CRM-система, уникальные технологии продаж и проведения сделок, программы обмена опытом и постоянного обучения сотрудников. Все это позволяет нам выполнять даже самые сложные операции с недвижимостью и предоставлять гарантии на свои услуги. Ведь для большинства россиян недвижимость — самое дорогое, что у них есть. И наша задача — защитить их право собственности официально и навсегда.Например, клиентам компании, которые обращаются к нам за услугой покупки, подбора или обмена недвижимости, мы выдаем бессрочный юридический сертификат «Защита собственности» на купленную квартиру. А с 1 июня оказываем помощь в оформлении документов на получение налогового вычета 13%.
Многие новосёлы не могут вернуть налог, потому что форма декларации, правила ее заполнения меняются ежегодно. И разобраться во всем этом человеку, далекому от рынка недвижимости, сложно. Во многом благодаря такому комплексному подходу мы добиваемся больших успехов и результатов.
Нам важно, чтобы в день заключения сделки все участники чувствовали себя комфортно
Поэтому у нас есть парк собственных микроавтобусов Mercedes-Benz, мы называем их новосёломобили. Суть в том, что продавец, покупатель и риелтор вместе приезжают на сделку, заключают ее, а после — наш водитель доставляет клиентов до нужного места назначения. Такой сервис напрямую влияет на спокойствие и безопасность всех участников сделки: им не нужно отвлекаться на контроль дорожной ситуации, поиск парковки. Эта услуга для клиентов «Новосёла» абсолютна бесплатна.
У нас партнерские договоры с большинством крупных застройщиков
Но при этом мы сохраняем независимость. Ни один застройщик откровенно не скажет покупателю о недочетах своего продукта. А вот профессиональный риелтор — легко.
Он объективно оценивает предложения на рынке, запросы клиента и уже потом предлагает на выбор несколько жилых комплексов. Безусловно, покупатель может сам изучить информацию на сайте каждого застройщика, но зачем? Он в любом случае приобретет квартиру по той стоимости, как если бы работал с застройщиком напрямую.
Также мы сотрудничаем со Сбербанком. Например, у нас есть сервис записи на неипотечные сделки. Сервис позволяет клиенту выбрать удобные для сделки время и офис Сбербанка, который ближе к дому или работе. Таким образом, клиент экономит время и силы, процессоформления ускоряется, а долгожданное новоселье наступает раньше.
Количество заявок на ипотечные кредиты постоянно растет
Большую роль в этом сыграло снижение ставок. И выгоду от этого получили не только новые, но и действующие заемщики: многие из них рефинансировали свои кредиты. Многие понимают, что откладывать покупку жилья нет смысла. Вместо того, чтобы ежемесячно отдавать арендодателю деньги за съем квартиры, лучше взять ипотеку и платить почти ту же сумму банку. Но при этом жить в собственном жилье.
На долю не ипотечных сделок у нас в компании приходится около 20% от общего числа, при чем этот процент постепенно сокращается. Даже те россияне, которые могут приобрести недвижимость сразу, предпочитают отложить часть денег, необходимой для покупки жилья. Например, на хороший ремонт или покупку машины, если они переезжают в загородный дом.
Еще одно изменение на рынке — рост доли клиентов старшего возраста среди заемщиков
Сейчас люди от 45 до 55 все чаще обращаются за ипотечными кредитами, чтобы купить дачу, переехать поближе к детям или внукам, помочь им приобрести квартиру. Часто родители оформляют кредит на себя, а выплачивают ипотеку дети.
Главные преимущества сервиса безопасных расчетов — безопасность и экономия времени
Это самый удобный способ взаиморасчета при купле-продаже недвижимости. Когда покупатель закладывает денежные средства по сделке в ячейку, ему нужно снять наличные в кассе, пересчитать их. При этом банк не контролирует процесс и не несет ответственности за то, какую сумму положил покупатель. Аккредитив тоже не всегда удобен: он сложнее в оформлении, поэтому пользуется меньшей популярностью.
Сервис безопасных расчетов, наоборот, очень удобен и дает гарантии. Для расчета с продавцом недвижимости покупателю достаточно оформить документы на перевод. После зачисления средств продавцу, участникам сделки придут уведомления на телефон. Все будут оповещены и довольны.
Как работает сервис безопасных расчетов Сбербанка
Покупатель перечисляет сумму на специальный счет в DomClick.ru. После регистрации в Росреестре сумма по договору переводится на банковский счет продавца. Сторонами ипотечной сделки с использованием инструмента безопасных платежей могут быть как частные лица, так и компании-застройщики.