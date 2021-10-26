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Недвижимость
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Как выбрать и купить квартиру в Воронеже

Дата публикации: 26 окт 2021
Как выбрать и купить квартиру в Воронеже
Содержание

Собираетесь купить квартиру в Воронеже? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит жилье, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры небольшой.

Сколько стоят квартиры в Воронеже

По данным Домклик за сентябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Воронеже на вторичном рынке — 72 667 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 78 500 рублей.

Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем воронежская квартира на «вторичке» будет стоить 3,6 млн рублей. Квартира в новом доме в Воронеже обойдется чуть дороже — 3,9 млн рублей.

Как выбрать квартиру в Воронеже

Определитесь с районом. Цена квартиры в первую очередь зависит от района. Поэтому изучите цены на жилье в разных локациях — это не займет много времени. Чтобы выбрать наиболее удобное расположение, отметьте на карте точки, где живут ваши близкие, места работы и учёбы членов семьи. 

Выберите тип недвижимости. Готовы ждать — покупайте новостройку. Хотите переехать сразу — выбирайте вторичку. Ознакомьтесь с преимуществами и недостатками каждого типа жилья. 

Используйте поиск на Домклик. Время поиска сократится, если вы настроите фильтры: город, район, цена, тип недвижимости — первичка, вторичка, комната или дом. Далее более точные параметры — количество комнат, этажность и материал дома, этаж и другие. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.

🔎 Найти и выбрать квартиру

Как подготовиться к покупке квартиры в Воронеже

Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует подготовки. Если вы работаете с риелтором, можете поручить все заботы ему. Если вы покупаете квартиру в Воронеже в ипотеку — банк также поможет подготовиться к сделке.

Однако мы в любом случае советуем не терять бдительность и проверять документы — особенно тщательно, если вы хотите провести сделку самостоятельно.

🏡 Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист

Как купить квартиру в Воронеже недорого

Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Воронеже на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.  

Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.

Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Воронеже и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.

🔑 Рассчитать ипотеку

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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