Как выбрать и купить квартиру в Уфе
Планируете купить квартиру в Уфе? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит недвижимость, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Уфе небольшой.
Сколько стоят квартиры в Уфе
По данным Домклик за октябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Уфе на вторичном рынке — 87 879 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 100 081 рублей.
Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем уфимская квартира на «вторичке» будет стоить 4,4 млн рублей. Квартира в новом доме в Уфе обойдется чуть дороже — 5 млн рублей.
Как выбрать квартиру в Уфе
Определитесь с районом. Цена квартиры в первую очередь зависит от района. Поэтому изучите цены на жилье в разных локациях — это не займет много времени. Чтобы выбрать наиболее удобное расположение, отметьте на карте точки, где живут ваши близкие, места работы и учёбы членов семьи.
Выберите тип недвижимости. Готовы ждать — покупайте новостройку. Хотите переехать сразу — выбирайте вторичку. Ознакомьтесь с преимуществами и недостатками каждого типа жилья.
Используйте поиск на Домклик. Время поиска сократится, если вы настроите фильтры: город, район, цена, тип недвижимости — первичка, вторичка, комната или дом. Далее более точные параметры — количество комнат, этажность и материал дома, этаж и другие. Еще один бонус — дополнительнаяскидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.
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Как подготовиться к покупке квартиры в Уфе
Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует подготовки. Если вы работаете с риелтором, можете поручить все заботы ему. Если вы покупаете квартиру в Уфе в ипотеку — банк также поможет подготовиться к сделке.
Однако мы в любом случае советуем не терять бдительность и проверять документы — особенно тщательно, если вы хотите провести сделку самостоятельно.
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Как купить квартиру в Уфе недорого
Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Уфе на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.
Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.
Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Уфе и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.