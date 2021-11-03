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Недвижимость
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Как выбрать и купить квартиру в Нижнем Новгороде

Дата публикации: 03 нояб 2021
Как выбрать и купить квартиру в Нижнем Новгороде
Содержание

Задумываетесь о покупке квартирыв Нижнем Новгороде? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит недвижимость, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Нижнем Новгороде небольшой.

Сколько стоят квартиры в Нижнем Новгороде

По данным Домклик за октябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Нижнем Новгороде на вторичном рынке — 95 960 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 111 385 рублей.

Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем нижегородская квартира на «вторичке» будет стоить 4,8 млн рублей. Квартира в новом доме в Нижнем Новгороде обойдется чуть дороже — 5,6 млн рублей.

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Как выбрать квартиру в Нижнем Новгороде

Определитесь с районом. Цена квартиры в первую очередь зависит от района. Поэтому изучите цены на жилье в разных локациях — это не займет много времени. Чтобы выбрать наиболее удобное расположение, отметьте на карте точки, где живут ваши близкие, места работы и учёбы членов семьи. 

Выберите тип недвижимости. Готовы ждать — покупайте новостройку. Хотите переехать сразу — выбирайте вторичку. Ознакомьтесь с преимуществами и недостатками каждого типа жилья. 

Используйте поиск на Домклик. Время поиска сократится, если вы настроите фильтры: город, район, цена, тип недвижимости — первичка, вторичка, комната или дом. Далее более точные параметры — количество комнат, этажность и материал дома, этаж и другие. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.

🔎 Найти и выбрать квартиру

Как выбрать и купить квартиру в Нижнем Новгороде №2

Как подготовиться к покупке квартиры в Нижнем Новгороде

Подготовьтесь к переговорам с продавцом, чтобы задать правильные вопросы и ничего не упустить. 

✅ Узнайте, на что обратить внимание при просмотре квартиры.

✅ Будьте внимательны при проверке документов на квартиру и общении с продавцами — лучше перепроверить всё несколько раз, отказаться от подозрительного варианта. 

✅ Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.

✅ Никакой суеты и необдуманных решений! Запомните главное: вы покупаете квартиру, в которой будете жить еще много лет. Поэтому спешить здесь нельзя.

Как выбрать и купить квартиру в Нижнем Новгороде №3

Как купить квартиру в Нижнем Новгороде недорого

Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Нижнем Новгороде на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.  

Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.

Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Нижнем Новгороде и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.

🔑 Рассчитать ипотеку

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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