Как выбрать и купить квартиру в Казани
Хотитекупить квартиру в Казани? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит жилье, как подготовиться к покупке недвижимости и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Казани небольшой.
Сколько стоят квартиры в Казани
По данным Домклик за сентябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Казани на вторичном рынке — 113 889 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 136 364 рублей.
Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем казанская квартира на «вторичке» будет стоить 5,7 млн рублей. Квартира в новом доме в Казани обойдется чуть дороже — 6,8 млн рублей.
Как выбрать квартиру в Казани
Примите решение. Соберитесь вместе со всеми, кто принимает решение о покупке квартиры в Казани, и запишите на листе бумаги идеи, характеристики и варианты, которые кажутся вам важными для жизни в будущей квартире.
Определитесь с локацией. Подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, как будете проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.
Используйте поиск на Домклик. Тут много вариантов, которых нет на других сайтах, и есть полезные фильтры: они помогут найти квартиры со скидками от застройщиков в Казани. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.
Определитесь с бюджетом. Рассчитайте свой финансы. Учитывайте платежи по кредитам, возможные доходы от продажи машины и все свои запасы. Подумайте, хватит ли вам своих накоплений, или взять ипотеку в Казани.
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Как подготовиться к покупке квартиры в Казани
✅ Подготовьтесь к переговорам с продавцом, чтобы задать правильные вопросы и ничего не упустить.
✅ Узнайте, на что обратить внимание при просмотре квартиры.
✅ Будьте внимательны при проверке документов на квартиру и общении с продавцами — лучше перепроверить всё несколько раз, отказаться от подозрительного варианта.
✅ Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.
✅ Никакой суеты и необдуманных решений! Запомните главное: вы покупаете квартиру, в которой будете жить еще много лет. Поэтому спешить здесь нельзя.
Как купить квартиру в Казани недорого
Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Казани на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.
Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.
Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Казани и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.