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Как создать риелторскую компанию и «взорвать» рынок

Дата публикации: 18 сен 2019
Как создать риелторскую компанию и «взорвать» рынок

История о развитии бизнеса и новинках на рынке недвижимости

Партнерский материал

ДомКлик работает с ведущими российскими застройщиками и агентствами недвижимости. Глава одного из крупнейших в России агентств «Перспектива 24» Рим Хасанов рассказал о том, как меняется рынок недвижимости прямо сейчас и чего стоить ожидать в ближайшем будущем.

Компания «Перспектива 24» появилась в 2013 году. Когда мы с партнерами стартовали, мы думали о небольшой риелторской компании семейного типа, в которой будет работать 10-15 человек. Но через 1,5 года стало понятно, что бизнес проседает: маржинальность упала.

Рим Хасанов, глава компании «Перспектива 24»

Как создать риелторскую компанию и «взорвать» рынок №1

Рынок вдруг стал резко меняться

Появились конкурирующие онлайн-платформы, понемногу «наступавшие» на нас. А мы пришли к пониманию, что надо расширяться. Поняли, что если не сократим издержки, то не сможем разрабатывать IT-инструменты, которые помогут конкурировать с другими компаниями, не сможем работать с крупными банками и застройщиками.

Поэтому приняли решение: будем масштабироваться. Идея приобрести франшизу одной из риелторских компаний была отвергнута в силу нашей амбициозности. Решили, что сами будем создавать свою историю. Сейчас в нашей компании работают около 2 тысяч агентов в 60 городах.

Я всячески пытался уговорить клиентов пойти в другой банк

Новые сервисы сильно помогают. В этом отношении показательна работа Сбербанка. Когда я был агентом-стажером 12 лет назад, ко мне приходили клиенты с одобренной ипотекой от Сбербанка, а я всячески пытался уговорить их пойти в другой банк, потому что одобрение квартиры и заказ оценки в Сбербанке занимали очень много времени, приходилось стоять в очередях.

После того, как одобрили ипотеку, нас, риелторов, не пускали, говорили, чтобы приходили покупатель или продавец. Нам не звонили насчет результата одобрения, приходилось идти на третий день, чтобы порой услышать: «Не одобрено».

Однако время диктует новые подходы

Сбербанк начал меняться: с нами сотрудничают его представители, появился инструмент ДомКлик, сервис безопасных расчетов и электронная регистрация. Все это значительно упростило нам работу. 

На сегодняшний Сбербанк оцифровывает рынок недвижимости, собирает информацию со всех участников рынка. Получается такой цифровой двойник рынка недвижимости, и если на этом рынке Сбербанк обнаруживает неэффективность, то меняется модуль в цифровом двойнике и, таким образом, меняется модель самого рынка.

У нас есть прекрасные конкуренты

На них мы равняемся, и двигаться за ними намного проще. Неслучайно биатлонисты говорят, что нужно бежать за кем-то. В этом случае не приходится рассекать воздух и принимать удар на себя, поэтому, когда на рынке недвижимости есть лидеры, мы аккуратно движемся за этими игроками, словно под парусами.

Думаю, скоро мы с ними посоревнуемся. В текущем году наша компания стабильно занимает 2 место по количеству сделок через ДомКлик. Мы – самая молодая франчайзинговая сеть, которая начала развиваться всего пару лет назад.

Бизнес я выстраиваю с людьми, которых люблю

Если говорить о себе, бизнес я выстраиваю с людьми, которых люблю. Нам в каком-то смысле повезло. Большую часть коллектива, которая работала с нами с самого первого года, мы сумели сохранить. Это наше достижение.

В построении и развитии агентства недвижимости очень важна разработка IT-инструментов, новых систем рекрутинга, мотивации, управления продажами. Но гораздо сложнее выстроить грамотную работу с командой, сформировать командный дух.

Сложно ломать стереотипы 

Мышление человека консервативно: сложно ломать стереотипы. Нередко попытки внедрить новые идеи наталкиваются на серьезное сопротивление. С этим приходилось много работать, мы теряли часть людей, считавших, что  нововведения, которые есть в компании, либо вредны, либо бесполезны. Все эти инструменты вначале дают определенный «отрицательный» эффект, но потом происходит резкий скачок в эффективности.

Однако при прохождении этой «долины смерти», к сожалению, часть людей сдается. Такие потери неизбежны и тяжелы. И сейчас в компании есть сотрудники, мышление которых приходится корректировать, предлагать новые инструменты работы – это непросто, но важно.

В ближайшие годы на рынке недвижимости будет происходит очень много изменений 

Появится система доступа без ключей, продажи объектов через  онлайн-платформы, блокчейн-технологии. Не исключено, что риелторы многим участникам рынка покажутся неэффективными: смена модуля в цифровом двойнике закономерно повлечет смену модели рынка недвижимости. Полагаю, что количество риелторов будет сокращаться. На рынке останутся  самые крупные игроки.

Сейчас происходит трансформация модели рынка недвижимости, и тот игрок, который успеет максимально быстро адаптироваться, что возможно только на больших оборотах и объемах, останется в игре.

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик. 

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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