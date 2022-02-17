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Недвижимость
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Как поменялись цены на квартиры во Владивостоке за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как поменялись цены на квартиры во Владивостоке за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и новостройки во Владивостоке за минувший год.

Цены на недвижимость во Владивостоке с 2021 по 2022 гг.

В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке в городе составляла 136 тыс. рублей. В январе 2022 года один кв. м готового жилья во Владивостоке был равен 153 тыс. рублей.

Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 120 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Владивостока составляет 149 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Январь 2021

136 567

Январь 2022

153 392

Новостройки

Январь 2021

120 095

Январь 2022

149 420

Как поменялись цены на однокомнатные квартиры во Владивостоке

Посчитаем, как во Владивостоке изменились цены на однокомнатные квартиры. Пусть площадь условной «однушки» будет равна 36 кв. м.

Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 4,9 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет уже 5,5 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 600 тыс. рублей.

Купить квартиру в новостройке во Владивостоке в январе 2021 года можно было за 4,3 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 5,3 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 1 млн рублей. 

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