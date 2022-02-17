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Недвижимость
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Как поменялись цены на квартиры в Новосибирске за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как поменялись цены на квартиры в Новосибирске за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Новосибирске за прошедший год.

Цены на недвижимость в Новосибирске с 2021 по 2022 гг.

В январе 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в столице Сибири составляла почти 79 тыс. рублей за кв. м. В январе 2022 года цена за кв. м в готовых домах Новосибирска выросла до 105 тыс. рублей.

Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 84 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Новосибирска — 116 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Январь 2021

78 846

Январь 2022

105 263

Новостройки

Январь 2021

84 107

Январь 2022

116 141

Как поменялись цены на однокомнатные квартиры в Новосибирске

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Новосибирске. Пусть площадь условной «однушки» будет равна 36 кв. м.

Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 2,8 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет почти 3,8 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 1 млн рублей.

Купить квартиру в новостройке в Новосибирске в январе 2021 года можно было за 3 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — почти 4,2 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 1,2 млн рублей. 

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