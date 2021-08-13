Как определить стоимость квартиры и что на нее влияет?
агентства недвижимости Ольги Мажуть, эксперт НТВ, г. Москва
Первое, на что обращают внимание покупатели — это стоимость квартиры, а потом уже все остальное. И от того, как вы определите ее, зависит многое, почти все.
Я заметила, что к цене подходят двумя способами. Первый — ставят которую хочет клиент, а потом снижаю ее каждую неделю, пока она не окажется ниже рыночной. Второй — занижают цену, а потом пытаются ее судорожно поднять. Но это ошибочные подходы! Что нужно делать? Анализировать рынок. Просмотрите рекламные объявления, сколько стоят аналогичные квартиры вашей. Высчитайте стоимость 1 кв. м и сравнивайте.
На что нужно обратить внимание?
Состояние ремонта. Только под ремонт — в таких квартирах нельзя жить сразу после покупки. Евроремонт — пластиковые окна, новые обои, ламинат. В ней можно сразу жить без ремонта. Дизайнерский ремонт — квартиры с уникальным ремонтом, в который вложился собственник. И это сразу повышает ее стоимость.
Кухня. От ее размеров зависит цена квартиры. 9 кв. м и 12 кв. м — это уже различная стоимость, даже если все остальные параметры квартиры одинаковые.
Планировка. Чем удобнее планировка квартиры, тем выше ее стоимость.
Площадь квартиры и количество комнат. Прежде чем скопировать стоимость похожей квартиры, обратите внимание: как давно висит рекламное объявление и сколько просмотров.
Транспортная доступность. Близость остановок общественного транспорта всегда повышает стоимость квартиры. И даже если, например, открытие станции метро запланировано на следующий год, это хороший плюс к цене.
Инфраструктура. Расположение школ, детских садов, больниц, рынков — всегда важно, но не стоит на первом месте в оценке квартиры.
Этой схемой пользуюсь и я, она абсолютно рабочая. Такое исследование вам поможет рассчитать адекватную стоимость вашей квартиры и избежать того, что квартира «зависнет».
Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊