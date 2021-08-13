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Как определить стоимость квартиры и что на нее влияет?

Дата публикации: 13 авг 2021
Как определить стоимость квартиры и что на нее влияет?

агентства недвижимости Ольги Мажуть, эксперт НТВ, г. Москва

Как определить стоимость квартиры и что на нее влияет? №1
Отвечает Ольга Мажуть,
Руководитель

Первое, на что обращают внимание покупатели — это стоимость квартиры, а потом уже все остальное. И от того, как вы определите ее, зависит многое, почти все.

Я заметила, что к цене подходят двумя способами. Первый — ставят которую хочет клиент, а потом снижаю ее каждую неделю, пока она не окажется ниже рыночной. Второй — занижают цену, а потом пытаются ее судорожно поднять. Но это ошибочные подходы! Что нужно делать? Анализировать рынок. Просмотрите рекламные объявления, сколько стоят аналогичные квартиры вашей. Высчитайте стоимость 1 кв. м и сравнивайте.

На что нужно обратить внимание?

Состояние ремонта. Только под ремонт — в таких квартирах нельзя жить сразу после покупки. Евроремонт — пластиковые окна, новые обои, ламинат. В ней можно сразу жить без ремонта. Дизайнерский ремонт — квартиры с уникальным ремонтом, в который вложился собственник. И это сразу повышает ее стоимость.

Кухня. От ее размеров зависит цена квартиры. 9 кв. м и 12 кв. м — это уже различная стоимость, даже если все остальные параметры квартиры одинаковые.

Планировка. Чем удобнее планировка квартиры, тем выше ее стоимость.

Площадь квартиры и количество комнат. Прежде чем скопировать стоимость похожей квартиры, обратите внимание: как давно висит рекламное объявление и сколько просмотров.

Транспортная доступность. Близость остановок общественного транспорта всегда повышает стоимость квартиры. И даже если, например, открытие станции метро запланировано на следующий год, это хороший плюс к цене.

Инфраструктура. Расположение школ, детских садов, больниц, рынков — всегда важно, но не стоит на первом месте в оценке квартиры.

Этой схемой пользуюсь и я, она абсолютно рабочая. Такое исследование вам поможет рассчитать адекватную стоимость вашей квартиры и избежать того, что квартира «зависнет». 

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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