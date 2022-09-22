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Недвижимость
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Как меняются цены на квартиры в Татарстане в 2022 году

Дата публикации: 22 сен 2022
Как меняются цены на квартиры в Татарстане в 2022 году
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Аналитический центр Домклик подготовил новое исследование: эксперты изучили динамику цен на вторичную недвижимость в Татарстане в текущем 2022 году. Расчет создавался на основе ипотечных сделок Сбера с 1 января по 1 августа. А чтобы всё было нагляднее, мы сделали для вас инфографику и посчитали стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м.

Дорожают или дешевеют квартиры в Татарстане: как меняются цены в 2022 году

Из графика видно, что с апреля по май влючительно цены на вторичную недвижимость в регионе немного упали. Но летом стоимость отыграла весеннее падение и вновь начала расти.

Как меняются цены на квартиры в Татарстане в 2022 году №1

Как менялось количество сделок с ипотекой в Татарстане в 2022 году

Также эксперты рассмотрели количество ипотечных сделок Сбера с января по август. Любопытно сравнить их с тем, как менялась стоимость квартир (на графике выше).

Как меняются цены на квартиры в Татарстане в 2022 году №2

Узнать больше аналитики о том, как меняются цены недвижимость в 2022 году в России также можно в нашей статье.

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Аналитика Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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