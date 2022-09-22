Как меняются цены на квартиры в Архангельской области в 2022 году
Аналитический центр Домклик подготовил новое исследование: эксперты изучили динамику цен на вторичную недвижимость в Архангельской области в текущем 2022 году. Расчет создавался на основе ипотечных сделок Сбера с 1 января по 1 августа. А чтобы всё было нагляднее, мы сделали для вас инфографику и посчитали стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м.
Дорожают или дешевеют квартиры в Архангельской области: как меняются цены в 2022 году
Из графика видно, что с апреля по май влючительно цены на вторичную недвижимость в регионе немного упали. Но летом стоимость отыграла весеннее падение и вновь начала расти.
Как менялось количество сделок с ипотекой в Архангельской области в 2022 году
Также эксперты рассмотрели количество ипотечных сделок Сбера с января по август. Любопытно сравнить их с тем, как менялась стоимость квартир (на графике выше).
Узнать больше аналитики о том, как меняются цены недвижимость в 2022 году в России также можно в нашей статье.