Как купить новостройку со скидкой на ипотеку: самые выгодные предложения на Домклик
Оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со СберБанком.
Подготовили подборку лучших ипотечных программ от крупнейших российских застройщиков.
Как получить скидку до 0,5% при бронировании новостройки на Домклик
При подборе квартиры на Домклик ее можно бесплатно забронировать и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% в зависимости от застройщика.
Индивидуальная программа субсидирования от ГК ПИК
К покупке доступны как строящиеся, так и готовые квартиры и апартаменты во всех жилых комплексах ГК ПИК.
Условия программы:
- Ставка от 6,99% годовых* на весь срок кредитования
- Сумма кредита от 300 тыс. до 100 млн рублей
- Срок кредитования от 12 до 240 месяцев
- Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья
Выбрать квартиру в новостройке от ГК ПИК
Уникальная ставка от 5,99% от ГК Самолет
Программа распространяется на квартиры и апартаменты во всех строящихся проектах ГК Самолет — это 24 комплекса в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Условия программы:
- Ставка от 5,99% годовых* на весь срок кредитования
- Сумма кредита — от 300 тыс. до 100 млн рублей
- Срок кредитования — от 12 до 240 месяцев
- Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья
Дмитрий Волков, управляющий директор группы «Самолет»«Самолет» традиционно старается предложить своим клиентам наиболее комфортные и выгодные условия ипотечных программ. Сегодня ипотека под 5,99% годовых — действительно лучшее предложение, в работе над которым нас поддержал СберБанк.
Выбрать квартиру в новостройке от ГК Самолет
Ставка от 0,01% на первые 2 года от ГК ФСК
В рамках программы можно приобрести строящиеся квартиры и апартаменты по договору долевого участия, а также готовое жилье по договору купли-продажи.
Условия программы:
- Ставка от 0,01%* на первые 2 года, далее — в соответствии с условиями программы
- Сумма кредита — от 300 тыс. до 100 млн рублей
- Срок кредитования — от 12 до 240 месяцев
- Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья
Екатерина Чурюкина, руководитель управления прямых продаж и реализации недвижимости с привлечением ипотеки и субсидий группы компаний ФСКВ период повышения ключевой ставки и как следствие роста ставок по ипотечному кредитованию ГК ФСК совместно с нашим партнером СберБанком, запустила программу кредитования по специальной ставке 0,01% на первые 2 года. Данная программа направлена на сохранение покупательской способности и привычных условий покупки для наших клиентов в условиях волатильного рынка. Она позволяет минимизировать платежи по ипотеке на первые 2 года до максимально комфортных, а далее в случае снижения ключевой ставки рефинансироваться по более низкой процентной ставке. Уже сейчас вводятся меры поддержки от государства, где процентные ставки по ипотеке не превышают 9%.
Выбрать квартиру в новостройке от ГК ФСК
Программа субсидирования с ГК ЮгСтройИнвест
Приём заявок на получение ипотеки в рамках эксклюзивной программы субсидирования осуществляется с 26 апреля по 1 июля 2022 года.
Условия программы:
- Ставка от 0,01% годовых* на весь срок кредитования
- Сумма кредита от 300 тыс. до 100 млн рублей
- Срок кредитования от 12 до 360 месяцев
- Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья
Выбрать квартиру в новостройке от ГК ЮгСтройИнвест
Как получить скидку от застройщика
Сниженную ставку по ипотеке можно получить после согласования с застройщиком на этапе выбора квартиры. Для этого клиенту необходимо обратиться в офис продаж или контактный центр строительной компании.
Найти ЖК можно с помощью фильтра «Участник программы субсидирования». В карточке объявления будет номер телефона застройщика. Вам остаётся только позвонить ему и узнать, на какие квартиры и на каких условиях в данном ЖК предоставляется скидка.
*при отсутствии электронной регистрации ставка увеличивается на 0,3%, при отказе от страхования жизни и здоровья — на 1%