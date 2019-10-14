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Недвижимость
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Как купить квартиру по программе trade-in в ГК «Самолёт»

Дата публикации: 14 окт 2019
Как купить квартиру по программе trade-in в ГК «Самолёт»
Содержание

Вместе с партнером ДомКлик — группой компаний «Самолёт» — рассказываем о программе trade-in, ее преимуществах о и том, как с ее помощью купить новую квартиру.

Партнерский материал

Что такое trade-in

Система trade-in с авторынка переместилась в сферу недвижимости несколько лет назад и сегодня активно используется многими застройщиками. Что это за система? Trade-in — это схема покупки квартиры, при которой имеющаяся недвижимость идет в зачет жилья в строящемся доме.

В чем выгода trade-in

Приобрести популярность среди покупателей недвижимости программе trade-in позволило несколько факторов:

Финансовая выгода. При использовании данной услуги застройщик фиксирует стоимость нового жилья, что важно в условии постоянного роста цен на новостройки.

Экономия времени. Не надо искать варианты для продажи имеющейся недвижимости, собирать информацию и отзывы. 

Безопасность сделки. Все механизмы предполагают наличие надежного партнера по продаже имеющейся квартиры, что исключает недобросовестность агента.

Программы trade-in в ГК «Самолёт»

«С помощью программы trade-in можно купить жилье в любом комплексе от ГК «Самолёт». Старая квартира идет в счет имеющейся: клиент приходит в компанию не с деньгами, а с имуществом. Главное преимущество в этом случае — максимально сжатые сроки продажи и отсутствие необходимости самостоятельно продавать квартиру — искать риелтора, выезжать на показы квартиры. Компания предлагает своим клиентам сразу несколько программ выкупа».

Дмитрий Волков, коммерческий директор группы компаний «Самолёт»

Внутренний trade-in ГК «Самолёт»

Для тех покупателей, кто решил обменять меньшую квартиру от застройщика на большую, в ГК «Самолёт» работает внутренний trade-in.

Эта программа позволяет до получения покупателем права собственности поменять приобретенную у застройщика квартиру в строящемся доме на большую. Если сделка прошла без привлечения ипотеки, материнского капитала или других субсидий, все решается на уровне договоренностей с застройщиком. Приобретенная недвижимость снимается с государственного кадастрового учета, прекращается право собственности и регистрируется новое. Между клиентом и компанией составляется дополнительное соглашение.

Если же объект приобретен с использованием средств ипотеки или субсидий, то необходимо согласовать с банком замену залога. Можно заключить дополнительное соглашение или расторгнуть текущий ДДУ и заключить новый. Однако нужно учитывать, что если стоимость новой квартиры будет больше, то доплата будет возможна только за счет личных средств.

Trade-in ГК «Самолёт» c участием партнерского агентства недвижимости

В рамках данной программы недвижимость реализуется с помощью партнеров ГК «Самолёт». Застройщик при этом фиксирует стоимость новой квартиры, а на продажу старой дается до 60 дней.

Trade-in с участием ДомКлик

Вариант третий — продать старую квартиру с помощью сервиса ДомКлик и купить новую в ГК «Самолёт».

Вы выбираете квартиру из предложений группы компаний «Самолёт» и заполняет анкету по имеющейся недвижимости, которая далее направляется для оценки в ДомКлик. Далее квартира предварительно оценивается — на основании оценки, полученной от ДомКлик, менеджеры ГК «Самолёт» структурируют сделку с клиентом.

Если предложение устраивает потенциального покупателя, квартира оценивается более точно после выезда на объект специалиста. Затем стороны заключают договор купли-продажи и ДДУ на новый объект, и ДомКлик перечисляет клиенту деньги.

Для клиента в этом случае услуга оценки и продажи имеющейся недвижимости осуществляется бесплатно. На период сделки группа компаний «Самолёт» фиксирует стоимость выбранной недвижимости.

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Автор статьи
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