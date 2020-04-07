Как купить квартиру онлайн: пошаговая инструкция от партнера ДомКлик
События этой весны перевернули с ног на голову буквально все сферы жизни. Рынок недвижимости не стал исключением — продажи квартир массово переходят в онлайн, застройщики спешно внедряют цифровые сервисы.
Партнерский материал
Партнер ДомКлик — Группа компаний «КВС» — год назад запустила первый в Северо-Западном регионе онлайн-магазин квартир. Мы поговорили с Анжеликой Альшаевой, генеральным директором агентства недвижимости «КВС», о том, как выстроена работа сервиса и какие возможности он предлагает клиентам.
На момент создания сервиса основной задачей было сделать покупку квартиры более комфортной, избавить клиента от бумажной волокиты, поездок в офис, МФЦ, сэкономить время покупателя. Сегодня, в ситуации с пандемией и всеобщими карантинными мерами, сервис приобрел совершенно иное значение. Из категории «фишки», дополнительного удобства, он перешел в категорию насущной необходимости.
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС»
Онлайн-магазин квартир
В онлайн-магазине доступна любая форма оплаты: единовременная, рассрочка, ипотека. Это не просто маркетинговый инструмент, сервис охватывает полный цикл сделки: от выбора квартиры до подписания ДДУ электронной подписью и дистанционной регистрации договора.
Витрина квартир на сайте соединена с CRM-системой застройщика, поэтому клиент видит актуальные цены и статус квартиры: свободна или забронирована. Интересующие варианты покупатель может положить в корзину, после чего уже в корзине сравнить их по параметрам и выбрать наиболее подходящий.
Чтобы начать оформление сделки, нужно зарегистрироваться в личном кабинете. Там клиент может поэтапно следить за прохождением сделки, все шаги подробно описаны. Кроме того, менеджер компании по телефону всегда готов дать подробную консультацию.
Этапы онлайн-покупки квартиры в «КВС»
Рассмотрим процесс поэтапно. Для примера возьмем более сложную сделку с ипотекой. При 100% оплате или рассрочке покупка проходит по тому же сценарию, за исключением пунктов, касающихся кредитного договора.
Выбрать жилой комплекс и квартиру на сайте, добавить планировку в корзину.
Зарегистрироваться в личном кабинете через СМС.
Выбрать форму оплаты: единовременная, рассрочка, ипотека. При рассрочке — выбрать удобную программу, при ипотеке — выбрать параметры: первоначальный взнос, срок и ежемесячный платеж.
Выбрать банк для ипотеки. Заполнить единую анкету для банка или прикрепить уже полученное одобрение кредита. Если выбран Сбербанк, покупателю предлагается удобная экспресс-анкета.
Заполнить личные данные покупателя (или нескольких покупателей) для ДДУ. После отправки данных с клиентом связывается менеджер отдела сопровождения договоров «КВС» для подтверждения сделки.
Загрузить сканы или фото документов. Это паспорт, СНИЛС, ИНН, копия трудовой книжки, справка о доходах. Все документы перечислены в личном кабинете. Здесь можно также скорректировать уже введенные данные или анкету для банка. Система также сама подскажет, если каких-либо документов не хватает.
Заявка отправляется в банк на одобрение ипотеки. Решение от банка поступает в течение 1-5 дней.
Система автоматически формирует ДДУ. Клиент проверяет данные и подтверждает их.
Подписать кредитный договор в банке и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Заявление на УКЭП можно написать как в офисе Сбербанка, так и дистанционно, распечатав его из личного кабинета, подписав и сделав фото или скан.
Подписать ДДУ электронной подписью.
Если клиент состоит в официальном браке, потребуется также загрузить нотариальную тождественность — согласие супруга.
Документы через ДомКлик автоматически отправляются на регистрацию в Росреестр.
Регистрация занимает до 7 дней. Оплата по договору производится только после его регистрации.
Плюсы онлайн-покупки
Каждый этап сделки отражен в личном кабинете покупателя. Уведомление также приходит электронным письмом и СМС.
Как правило, при покупке квартиры людям от 3 до 5 раз приходится выезжать для посещения офиса застройщика или банка. Это если не считать случаев, когда клиент хочет посмотреть на место строительства.
В случае сделки через онлайн-магазин личное присутствие потребуется только при ипотеке: клиенту необходимо всего один раз прийти в банк для подписания кредитного договора.
Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик.