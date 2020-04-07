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Недвижимость
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Как купить квартиру онлайн: пошаговая инструкция от партнера ДомКлик

Дата публикации: 07 апр 2020
Как купить квартиру онлайн: пошаговая инструкция от партнера ДомКлик
Содержание

События этой весны перевернули с ног на голову буквально все сферы жизни. Рынок недвижимости не стал исключением — продажи квартир массово переходят в онлайн, застройщики спешно внедряют цифровые сервисы.

Партнерский материал 

Партнер ДомКлик — Группа компаний «КВС» — год назад запустила первый в Северо-Западном регионе онлайн-магазин квартир. Мы поговорили с Анжеликой Альшаевой, генеральным директором агентства недвижимости «КВС», о том, как выстроена работа сервиса и какие возможности он предлагает клиентам.

На момент создания сервиса основной задачей было сделать покупку квартиры более комфортной, избавить клиента от бумажной волокиты, поездок в офис, МФЦ, сэкономить время покупателя. Сегодня, в ситуации с пандемией и всеобщими карантинными мерами, сервис приобрел совершенно иное значение. Из категории «фишки», дополнительного удобства, он перешел в категорию насущной необходимости.

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС»

Онлайн-магазин квартир

В онлайн-магазине доступна любая форма оплаты: единовременная, рассрочка, ипотека. Это не просто маркетинговый инструмент, сервис охватывает полный цикл сделки: от выбора квартиры до подписания ДДУ электронной подписью и дистанционной регистрации договора.  

Витрина квартир на сайте соединена с CRM-системой застройщика, поэтому клиент видит актуальные цены и статус квартиры: свободна или забронирована. Интересующие варианты покупатель может положить в корзину, после чего уже в корзине сравнить их по параметрам и выбрать наиболее подходящий.

Чтобы начать оформление сделки, нужно зарегистрироваться в личном кабинете. Там клиент может поэтапно следить за прохождением сделки, все шаги подробно описаны. Кроме того, менеджер компании по телефону всегда готов дать подробную консультацию. 

Этапы онлайн-покупки квартиры в «КВС»

Рассмотрим процесс поэтапно. Для примера возьмем более сложную сделку с ипотекой. При 100% оплате или рассрочке покупка проходит по тому же сценарию, за исключением пунктов, касающихся кредитного договора.

Выбрать жилой комплекс и квартиру на сайте, добавить планировку в корзину. 

Зарегистрироваться в личном кабинете через СМС. 

Выбрать форму оплаты: единовременная, рассрочка, ипотека. При рассрочке — выбрать удобную программу, при ипотеке — выбрать параметры: первоначальный взнос, срок и ежемесячный платеж. 

Выбрать банк для ипотеки. Заполнить единую анкету для банка или прикрепить уже полученное одобрение кредита. Если выбран Сбербанк, покупателю предлагается удобная экспресс-анкета.

Заполнить личные данные покупателя (или нескольких покупателей) для ДДУ. После отправки данных с клиентом связывается менеджер отдела сопровождения договоров «КВС» для подтверждения сделки.

Загрузить сканы или фото документов. Это паспорт, СНИЛС, ИНН, копия трудовой книжки, справка о доходах. Все документы перечислены в личном кабинете. Здесь можно также скорректировать уже введенные данные или анкету для банка. Система также сама подскажет, если каких-либо документов не хватает.

Заявка отправляется в банк на одобрение ипотеки. Решение от банка поступает в течение 1-5 дней.

Система автоматически формирует ДДУ. Клиент проверяет данные и подтверждает их. 

Подписать кредитный договор в банке и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Заявление на УКЭП можно написать как в офисе Сбербанка, так и дистанционно, распечатав его из личного кабинета, подписав и сделав фото или скан.

Подписать ДДУ электронной подписью.

Если клиент состоит в официальном браке, потребуется также загрузить нотариальную тождественность — согласие супруга.

Документы через ДомКлик автоматически отправляются на регистрацию в Росреестр.

Регистрация занимает до 7 дней. Оплата по договору производится только после его регистрации. 

Плюсы онлайн-покупки

Каждый этап сделки отражен в личном кабинете покупателя. Уведомление также приходит электронным письмом и СМС.

Как правило, при покупке квартиры людям от 3 до 5 раз приходится выезжать для посещения офиса застройщика или банка. Это если не считать случаев, когда клиент хочет посмотреть на место строительства.

В случае сделки через онлайн-магазин личное присутствие потребуется только при ипотеке: клиенту необходимо всего один раз прийти в банк для подписания кредитного договора. 

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик. 

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