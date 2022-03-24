Как изменились цены на квартиры в Волгограде за год
С помощью открытых данных Домклик посчитали, как в 2021 году изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Волгограде.
Цены на недвижимость в Волгограде с 2021 по 2022 гг.
В марте 2021 года один кв. м жилья на вторичном рынке Волгограда в среднем стоил почти 56 тыс. рублей. За год цены изменились, и в марте 2022 года средняя стоимость вторички составляла уже 75 тыс. рублей за кв. м.
Цены на квартиры в новостройках в Волгограде тоже выросли — с 57 тыс. рублей за кв. м в марте 2021 года до 85 тыс. рублей в марте 2022.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Март 2021
55 556
Март 2022
75 022
Новостройки
Март 2021
56 567
Март 2022
85 320
Купить однокомнатную квартиру в Волгограде: цена вопроса
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Волгограде на примере «однушки» площадью 36 кв. м.
В марте 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая сделка обошлась бы в 2 млн рублей. В марте текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 2,7 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 700 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то в марте 2021 года купить «однушку» площадью 36 кв. м. в Волгограде можно было примерно за 2 млн рублей. В марте 2022 года стоимость такой же квартиры составила 3 млн рублей. За год цены на «однушки» в новостройках Волгограда выросли примерно на 1 млн рублей.