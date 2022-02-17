Как изменились цены на квартиры в Уфе за год
С помощью открытых данных Домклик посчитали, как за прошедший год в Уфе изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке.
Цены на недвижимость в Уфе с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном и первичном рынках в столице Башкортостана была примерно одинаковой — 77 тыс. рублей за кв. м. За год ситуация заметно изменилась. В январе 2022 года средняя цена одного кв. м в новостройке составила 117 тыс. рублей. Стоимость квартир на вторичном рынке в Уфе выросла до 96 тыс. рублей за кв. м.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
77 431
Январь 2022
95 703
Новостройки
Январь 2021
77 624
Январь 2022
117 200
Купить однокомнатную квартиру в Уфе: цена вопроса
Выясним, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Уфе на примере «однушки» площадью 32 кв. м.
В январе 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая сделка обошлась бы в 2,48 млн рублей. В январе текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3,06 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде подорожали в среднем на 580 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то в январе 2021 года купить «однушку» площадью 32 кв. м в Уфе можно было за те же 2,48 млн рублей. В начале 2022 года стоимость такого же жилья составила 3,75 млн рублей. За год однокомнатные квартиры в новостройках в столице Башкортостана подорожали в среднем на 1,27 млн рублей.