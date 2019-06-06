Города России с самыми низкими ценами на новостройки
Цены на новостройки в России сильно отличаются в разных городах. Наиболее бюджетные варианты можно найти в Краснодарском крае, Уфе и Челябинске.
В Краснодаре наиболее дешевой оказалась квартира-студия на окраине города. Стоимость жилья достигла 676,8 тыс. рублей, а предлагается данный вариант в бюджетном ЖК «Оазис-2». Он будет состоять из восьми корпусов в 8 этажей из кирпича, сдавать его в эксплуатацию будут в несколько этапов. Последние квартиры в домах можно будет получить в период с 2019 по 2025 год.
В Челябинске самое дешевое жилье обойдется покупателям в 799 тысяч рублей. За эти деньги к покупке предлагается квартира-студия площадью 21,45 кв. метра в Тракторозаводском районе. Компания «Заря» планирует возвести там три 11-этажных корпуса и сдать их в эксплуатацию в течение текущего года.
В Уфе первичное жилье от застройщика обойдется в 950 тысяч рублей. По этой цене предлагается квартира площадью 16,9 кв. метров в Октябрьском районе в комфортном комплексе от компании «Дом Макарова». Он будет монолитно-кирпичным с разной высотностью домов, а заехать можно будет уже через два года.
В списке городов с самым дешевым первичным жильем также оказались Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Пермь, Красноярск и другие.