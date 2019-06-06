Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
7K

Города России с самыми низкими ценами на новостройки

Дата публикации: 06 июн 2019
Города России с самыми низкими ценами на новостройки

Цены на новостройки в России сильно отличаются в разных городах. Наиболее бюджетные варианты можно найти в Краснодарском крае, Уфе и Челябинске.

В Краснодаре наиболее дешевой оказалась квартира-студия на окраине города. Стоимость жилья достигла  676,8 тыс. рублей, а предлагается данный вариант в бюджетном ЖК «Оазис-2». Он будет состоять из восьми корпусов в 8 этажей из кирпича, сдавать его в эксплуатацию будут в несколько этапов. Последние квартиры в домах можно будет получить в период с 2019 по 2025 год. 

В Челябинске самое дешевое жилье обойдется покупателям в 799 тысяч рублей. За эти деньги к покупке предлагается квартира-студия площадью 21,45 кв. метра в Тракторозаводском районе. Компания «Заря» планирует возвести там три 11-этажных корпуса и сдать их в эксплуатацию в течение текущего года.

В Уфе первичное жилье от застройщика обойдется в 950 тысяч рублей. По этой цене предлагается квартира площадью 16,9 кв. метров в Октябрьском районе в комфортном комплексе от компании  «Дом Макарова». Он будет монолитно-кирпичным с разной высотностью домов, а заехать можно будет уже через два года.

В списке городов с самым дешевым первичным жильем также оказались Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Пермь, Красноярск и другие.

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал