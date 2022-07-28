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Недвижимость
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Город в городе: как устроен московский район Очаково-Матвеевское

Дата публикации: 28 июл 2022
Город в городе: как устроен московский район Очаково-Матвеевское
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Подход к созданию новых жилых кварталов ощутимо изменился за последние годы. Раньше считалось, что достаточно построить дома в развитом районе, чтобы будущим жителям было комфортно. Позже стало понятно, что одновременно с увеличением жилищного фонда нужно развивать и прилегающую инфраструктуру.

Поэтому сейчас набирают популярность кластеры — несколько кварталов, где есть всё, что нужно для комфортной жизни: от бульваров для прогулок до поликлиник. Это «город в городе», который органично вписан в экосистему мегаполиса.

Один из самых перспективных кластеров Москвы возводится на западе, в районе Очаково-Матвеевское. Раньше там были промышленные предприятия и железнодорожная станция, а теперь строятся современные жилые кварталы, появляются крупные транспортные узлы, расширяются автомобильные дороги.

При благоустройстве кластеров важно уже на начальных этапах продумать, как сделать пространство для жителей удобным, функциональным и безопасным на всех уровнях: от мастерпланирования до окружающей инфраструктуры. Как это реализовано на примере Очаково-Матвеевского кластера — рассказывает компания «ПИК».

Мастерпланирование

Мастерплан — это план организации пространства, который учитывает повседневные потребности жителей: прогулки, походы в магазин, парковку, спокойный отдых и занятия спортом. При планировании целого кластера к этому добавляется необходимость обеспечить сразу несколько кварталов социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, детскими садами.

Для прогулок в Очаково-Матвеевском предусмотрен пешеходный бульвар, который протягивается через все кварталы кластера, соединяется пешеходным мостом и заканчивается у торгового центра и станции метро. Вдоль бульвара располагаются детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха, площадка для выгула собак. По пути жители Очаково-Матвеевского смогут встретить сухой фонтан и зайти в магазины и кафе на первых этажах.

Для детей тут предусмотрены 6 детских садов и школы — две начальных и три общеобразовательных.

Город в городе: как устроен московский район Очаково-Матвеевское №1

Приватное пространство

Крупный пешеходный бульвар — место, задуманное для встреч и развлечения жителей из всех кварталов кластера. А для тихого отдыха в приватной обстановке подойдёт парк во дворе дома — закрытое пространство с лужайками, где можно устроить пикник, заняться йогой или почитать книгу, а также с небольшими детскими и спортивными площадками.

Во дворах-парках обычно мало людей и совсем нет машин. При этом все необходимые сервисы находятся в шаговой доступности — на первых этажах. Сюда можно быстро спуститься за кофе, зайти в аптеку, забрать вещи из химчистки или поработать в коворкинге.

Город в городе: как устроен московский район Очаково-Матвеевское №2

Окружение

Помимо внутреннего благоустройства, рядом с Очаково-Матвеевским кластером находятся учебные заведения, места для спорта и отдыха, покупок и развлечений, а также крупные бизнес-центры.

В Очаково-Матвеевском уже работают школы и детские сады. Также рядом есть высшие учебные заведения: Академия ФСБ и МГУ.

От городского кластера можно быстро добраться на метро до центра города или делового центра «Москва-Сити». Для отдыха и спорта можно доехать до парка Олимпийской деревни, заказника «Долина реки Очаковки» и спортивно-развлекательного комплекса «Воробьёвы горы».

Для покупок и развлечений рядом есть торговые центры Kvartal West, «Фестиваль» и гипермаркет Metro Cash&Carry. В будущем в районе Очаково-Матвеевское планируют построить торговый центр West Mall с парком на крыше.

В районе также построят новые улицы, благодаря которым до жилого квартала можно будет быстро добраться. Например, четырёхполосную улицу с прямым выездом на проспект Генерала Дорохова и улицу вдоль железнодорожных путей Киевского направления с выездом на эстакаду Аминьевского шоссе.

Город в городе: как устроен московский район Очаково-Матвеевское №3

Проекты в городском кластере района Очаково-Матвеевское

Город в городе — пространство, где есть всё необходимое, и которое жители могут не покидать днями и неделями. Здесь всё продумано так, чтобы каждый житель нашёл своё любимое место. В Очаково-Матвеевском кластере, построенном по строгим стандартам ПИК, таких множество: уютные дворы-парки и бульвар, где собираются жители всех проектов, сухой фонтан, где играют дети, а взрослые могут переждать жару, площадка для тренировок собак, маленькие кафе и магазины, где через несколько дней вас уже знают и ждут. 

В Очаково-Матвеевский кластер входит несколько жилых кварталов ПИК, среди которых вы можете выбрать идеальный для себя:

  • «Большая Очаковская 2», в котором жители начнут получать ключи до конца 2022 года
  • «Матвеевский парк», расположенный в 3 минутах пешком от метро «Аминьевская»
  • «Новое Очаково», расположенный в 3 минутах от станции «Очаково», которая станет частью МЦД-4 в 2023 году
  • «Vangarden», проект повышенного комфорта с индивидуальной архитектурой

Посмотреть квартиры в районе Очаково-Матвеевское

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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