Главное за неделю: Домклик запустил сервис альтернативных сделок, Сбер снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости
- Домклик запустил сервис альтернативных сделок
- Сбер снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости
- Центробанк сообщил об июньском росте выдачи ипотеки в России в 1,8 раза
- С начала года Сбер выдал 111 млрд ипотеки на покупку готовых домов в рамках ИЖС
- В России появилась госкомпания «Роскадастр»
1. Домклик запустил сервис альтернативных сделок
Домклик запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок. Для успешного проведения альтернативной ипотечной сделки в Сбере участникам достаточно выбрать сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации и сообщить менеджеру о том, что сделка будет альтернативной. Если вы покупаете недвижимость за свои средства, записаться на сделку можно на сайте Домклик в разделе Сделка за свои средства.
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2. Сбер снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости
Сбер улучшил условия кредита под залог недвижимости, снизив минимальную сумму кредита с 500 до 300 тыс. рублей.
Ставка по такому кредиту начинается от 10,2% годовых. В качестве залога принимаются квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки и гаражи. Максимальная сумма кредита составляет 20 млн рублей, срок — от одного года до 20 лет.
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3. Центробанк сообщил об июньском росте выдачи ипотеки в России в 1,8 раза
За два месяца — с 25 апреля по 25 июня — число заявок на участие в ипотечных программах только в одном Сбере выросло почти вдвое. По данным ЦБ, российские банки выдали в 1,8 раз больше кредитов, чем в мае.Первое место в рейтинге регионов по сумме выданных ипотечных кредитов в июне этого года занимает Москва. На втором месте — Московская область, на третьей позиции — Санкт-Петербург. На четвертом месте Краснодарский край, а замыкает первую пятерку Тюменская область.
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4. С начала года Сбер выдал 111 млрд ипотеки на покупку готовых домов в рамках ИЖС
Аналитики Домклик фиксируют рост выдачи ипотечных кредитов Сбера на готовые дома в рамках индивидуального жилищного строительства. Всего с начала 2022 года выдано 40,3 тыс. ипотечных кредитов на готовые дома в рамках ИЖС на сумму 111 млрд рублей. Из них более 3,5 тысячи кредитов на сумму 14,3 млрд рублей выдано по программам «Семейной ипотеки», «Господдержка» и «Дальневосточной ипотеки» по льготным ставкам. Таким образом, доля госпрограмм на ИЖС по готовому жилью составляет 13% по итогам 7 месяцев этого года.С начала 2022 года всего в России было подано более 2,5 тысячи заявок на льготную ипотеку для строительства частных домов. Как сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, расширение льготной ипотеки на ИЖС «стало еще одной востребованной мерой поддержки россиян, желающих улучшить свои жилищные условия».
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5. В России появилась госкомпания «Роскадастр»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон о создании новой государственной компании «Роскадастр». Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием топографических карт и планов, а также научной деятельностью.