Где в Самарской области купить бюджетное жильё
С начала года недвижимость в Самарской области резко подорожала. Это в свою очередь привело к снижению спроса на жильё. Почему растёт стоимость жилья и где ещё можно купить бюджетный вариант — в нашем материале.
В январе за квадратный метр на вторичном рынке в Самарской области покупатели отдавали в среднем 74,6 тысячи рублей, а в мае уже 82,3 тысячи — рост составил 10%. У новостроек изменения были гораздо заметнее: в начале года квадрат стоил 60 тысяч рублей, а в мае — все 90 тысяч. Таким образом рост цен на новостройки составил 50%.
На этом фоне власти Самарской области решили изменить методику определения средней стоимости одного квадратного метра жилья. В частности, в различных районах был изменён коэффициент подорожания — показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра, применяемого при предоставлении соцвыплат на строительство или приобретение недвижимости.
Самый высокий коэффициент по области был установлен для Тольятти — 1,30. Следом идут Самара (1,292), Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Октябрьск, Кинель (у всех 1,15). Остальным городам был присвоен коэффициент 1,05.
Что на практике означают эти цифры
Если переводить в рубли, то самое дорогое жильё по-прежнему можно найти в Самаре — 70 тысяч рублей за квадрат. Тольятти на втором месте — 59,5 тысяч. Далее идут Сызрань — 51,3 тысяч, Новокуйбышевск — 51,2 тысячи, Кинель — 50,9 тысячи, Чапаевск — 50 тысяч, Отрадный — 49,5 тысячи и Октябрьск — 49,5.
Если вы предпочитаете жить не в городе, а в сельской местности, то самое дорогое жильё можно найти в Волжском — 64,7 тысяч, Красноярском — 57,5 тысяч и Сергиевском — 54,9 тысячи районах. В Волжском районе такая высокая стоимость объясняется наличием новых микрорайонов — в частности, Кошелев-парка.
Почему ещё могут расти цены
При этом специалисты объясняют рост цен не только вводом новых жилищных комплексов. Руководители строительных компаний связывают это с удорожанием строительных материалов и оборудования. В частности, серьезно выросли цены на лифты, радиаторы, трансформаторы, отопительные котлы и даже на кирпич, что особенно возмутило девелоперов.
Среди причин такого положения дел специалисты называют необходимость поиска импортных аналогов, нестабильный курс валют, возврат инвестиций, привлеченных при приобретении импортного оборудования, обслуживание кредитов. В то же время скачок цен в ряде случаях может быть связан с нечестными условиями между поставщиками, которые часто появляются в кризисное время из-за неопределенности. «Антимонопольная служба разбирается в возможных сговорах между различными производителями, и это внимание будет усилено. Спекулятивные факторы будут очень жёстко пресекаться», — предупредил вице-губернатор Виктор Кудряшов.
Также чиновник в качестве меры поддержки пообещал «поднять вопрос по субсидированию процентных ставок» и расширить список системообразующих предприятий, имеющих доступ к льготным кредитам. Кроме того, застройщиков хотят переориентировать на самарских производителей. Для этого создадут специальный реестр.
«Различные виды продукции, которые выпускают самарские предприятия, пользуются бОльшим спросом за пределами области, чем на ее территории. В то же время местные строительные материалы и оборудование могут быть нужны застройщикам области. Информирование бизнесменов о возможностях региональных производителей призвано изменить ситуацию», — сообщили в правительстве Самарской области.
Льготные программы и бюджетные варианты
Стимулировать спрос на жильё также помогут федеральные программы льготной ипотеки, в том числе семейная и для IT-специалистов. Однако не все могут воспользоваться льготными программами, и если ждать дальнейшего снижения ставок по кредитам нет возможности, то можно рассмотреть недорогие варианты не в самом центре области.
Дешевле всего, по данным правительства, недвижимость стоит в Жигулёвске — 43,5 тысячи рублей за квадратный метр и Похвистнево — 43,9 тысячи. Если смотреть по области, то самое дешевое жильё можно найти в Алексеевском — 38 тысяч, Борском — 38,9 тысячи и Хворостянском — 38,7 тысячи, муниципальных районах.