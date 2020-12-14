Где в России дешевле всего можно купить недвижимость
В каких регионах России можно купить недорогое жилье? Вопрос, который волнует многих. Рассказываем — ответ создан с помощью проекта Открытые данные. Сервис отображает актуальную статистику рынка недвижимости на основе собственных данных ДомКлик.
Пять регионов России с недорогим жильем на вторичном рынке
Пятерка регионов с самым доступным жильем на «вторичке» выглядит так: Оренбургская область, республика Ингушетия, Владимирская и Курганская области, республика Калмыкия.
Информация актуальна на момент публикации материала. Данные получены исходя из средней стоимости одного кв. м. по сделкам, совершенным на ДомКлик за последние 30 дней.
Выбрать квартиру на вторичном рынке, получить предварительный расчет платежей по ипотеке и подать заявку на ее получение можно онлайн на ДомКлик.
Пять регионов России с недорогими квартирами в новостройках
Самое доступное жилье в новостройках тоже в Оренбургской области. На этом сходства со «вторичкой» заканчиваются. В топ-5 регионов с самыми дешевыми новостройками России также попали Саратовская область, Ставропольский край, республика Марий Эл и Брянская область.
Информация актуальна на момент публикации материала. Данные получены исходя из средней стоимости одного кв. м. по сделкам, совершенным на ДомКлик за последние 30 дней.
Найти и купить квартиру в новостройке в ипотеку по низкой ставке можно онлайн на ДомКлик. Подробнее читайте в статье Оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых.
Как узнать больше о ценах на недвижимость в регионах России
Узнать о колебаниях цен на недвижимость, сравнить стоимость жилья в разных регионах, узнать где самое дорогое или, наоборот, самое дешевое жилье в России можно на странице проекта Открытые данные.
Информация на станице проекта Открытые данные обновляется ежедневно. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.