Где в Нижнем Новгороде дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах Нижнего Новгорода аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти в Заречной части города в Автозаводскомрайоне, где цена аренды стартует от 12 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры сосредоточены в Канавинскомрайоне с ценником в 26,7 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 18,3 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Ленинском и Приокскомрайонах.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек становится промышленный Сормовский район с ценником в 15,5 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в историческом центре города — Нижегородском районе истоят 37,2 тыс. рублей, а средние по стоимости в 20,7 тыс. рублей можно найти в Ленинском и Канавинском районах.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде обойдется в Ленинском районе — 19,8 тыс. рублей. А лидером по дороговизне остается Нижегородский район с ценником в 32,1 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде составляет 24 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Ленинскомрайоне, можно сэкономить больше 4 тысяч рублей.